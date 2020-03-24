أزهري لـ"هن": لم يرد بالسنة دعاء معين لغرة شعبان.. وهذه أحب العبادات

بمجرد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الأربعاء، غرة شهر شعبان لعام 1441ه، على أن تكون غرة شهر رمضان يوم الجمعة 24 أبريل، تجددت التساؤلات حول الأدعية المخصصة في الليلة الأولى من شعبان، والأعمال المستحبة في ذلك التوقيت.

وقال يسري عزام الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف، لـ"هن"، إنه لم يرد بالسنة النبوية دعاء محدد في غُزة شعبان، متابعا أن أفضل العبادات هي الإكثار من الصيام التطوعي، لأن الأعمال ترفع في ذلك الشهر الفضيل.

وتابع الشيخ الأزهري، أنه يفضل كثرة الصلاة على النبي، لأن آية الصلاة نزلت على الرسول محمد في شهر شعبان.

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البحوث الفلكية تعلن غدا أول شعبان

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا فلكيا غدا الأربعاء 25 مارس الجاري، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

وأوضح جاد، في بيان له، أن هلال شهر شعبان ولد مباشرة بعد أن حدث الاقتران منذ قليل، في تمام الساعة الحادية عشرة و28 دقيقة، وهو يوم الرؤية.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما في محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة.