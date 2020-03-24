هنذاكر مع بعض.. "شيرين" تقدم دروس "أون لاين" لاستغلال "إجازة كورونا"

مع امتداد فترة تعليق الدراسة، والاعتماد على الدراسة من المنزل، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، أو الشرح الإليكتروني، لم تغفل بعض المعلمين، والمعلمات عن عملهم، ليقرروا متابعة طلابهم عبر الإنترنت، مقدمين لهم أبسط طُرق الشرح والدراسة، خلال تلك الفترة.

"المدارس تأجلت والدروس وقفت، لكن ده مش معناه مفيش مذاكرة.. يلّا نراجع مع بعض، ونحل الكتاب المدرسي".. مبادرات أطلقها مدرسو مواد مختلفة، لمساعدة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، خلال فترة انقطاعهم عن المدارس والخروج من البيت بشكل عام، دون مقابل.

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شرح ومراجعات ورقية، جداول للمذاكرة اليومية، ردود على الأسئلة المجمعة، خدمات البث المباشر، وغيرها من طرق المساعدة وفرها مدرسون للطلاب بشكل سلس ووافٍ خلال الفترة الأخيرة، حتى لا ينصرفوا عن المذاكرة، حسب شيرين محمد، مدرسة جغرافيا، ومؤسس "جروبات" هنذاكر مع بعض: "الأمهات بتعاني لشرح المناهج لولادهم، وبيبعاتوا لنا أسئلة باستمرار، فكل مدرس قرر يساعد بطريقته".

"يا خير جنود الأرض.. الناس تحتاج لنا.. نحن في شهور الخير.. المصري يبان في وقت الشدة".. كلمات تشجيعية خاطبت بها "شيرين" المدرسين، عبر 12 "جروب تعليمي"، ولمست تعاوناً كبيراً منهم في مساعدة الطلاب أكثر من 2000 منشور يصل لجروبات "هنذاكر مع بعض" يومياً، ويحاول المعلمون الرد عليها في أسرع وقت، وفقاً لـ"شيرين"، التي وفرت مؤخراً خدمة "الزووم"، حيث يظهر المدرس "أون لاين"، ويستمع إلى سؤال الطالب بصوته، وكأنهم جميعاً داخل الفصل.