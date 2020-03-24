محمد رمضان ينشر صور طفليه: "ناقصنا بنتي الكبيرة"

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه بصورة جديدة، من داخل حديقة منزله، بصحبه طفليه "علي وكنز"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر الفنان بإطلالة كاجوال، مع "كاب" رأس، ونظارة شمسية، فيما ظهر أولاده بملابس كاجوال، مرتدين سترات شتوية، مع "هوت شورت" صيفي. Advertisements وعلق الفنان: "ابني علي وبنتي كنز وناقصنا في الصورة بنتي الكبيرة حنين ربنا يحفظهم ويحفظ أبناءكم، تصوير حبيبتي وشريكة حياتي نسرين". ويحرص العديد من الفنانون حاليًا، مشاركة متابعيهم بصورهم من المنزل، لدعوتهم للمكوث به منعًا للاختلاط، لمواجهة خطر كورونا.

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