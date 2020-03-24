تسبب فيروس هانتا.. 4 طرق للتخلص من الفئران

أعلنت الصين اليوم، عن اكتشاف أول حالة وفاة بفيروس هانتا القاتل، ليُصيب العالم من جديد بحالة من الرعب، خوفًا من انتشار الفيروس، مثل نظيره "كورونا" الذي تفشى بالصين واجتاح دول العالم.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لأن "هانتا" ينتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض.

وتعاني البيوت المصرية، من انتشار القوارض في فصل الصيف، بشكل كبير، وإليكِ عدة طرق للتخلص من الفئران في منزلك.

مصيدة الفئران

استخدام مصيدة الفئران، هي الحل الأشهر والأبسط، والتي يمكن وضعها في الممرات والأماكن التي يحتمل أن يسير خلالها الفأر.

ضعي بداخلها قطعة جبن أو طماطم مُسممة بسم الفئران للتخلص منهما.

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لاصقة الفئران

هي لاصقة قوية بالصيدليات، تستخدم يتم اصدياد الفأر بها حال ركضه، فكل ما عيكِ فيما بعد ارتداء القفازات والتخلص منه، عقب وضع طعام بسم الفئران له، للتخلص منه نهائيًا.

جهاز الذبذبات فوق الصوتية

هي أجهزة التي تقوم بإرسال ذبذبات فوق صوتية في أرجاء المنزل، ولا يمكن للإنسان سماع هذه الذبذبات، ولم تستطع الفئران تحمل قوتها، ستشعر بالألم، وستفقدُ رغبتها في الأكل، وستصبح عاجزة عن القيام بنشاطها الطبيعيّ، ولذا ستتركُ البيت خلال أيام.

فيمكن وضعها لتجنب وجود فأر من الأساس بمنزلك.

الفلفل الأسود والنباتات العشبية

نثر التوابل والأعشاب ذات الروائح القوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في ارجاء البيت وخاصة زوايا الغرف، تساعد على فر الفئران من منزلك.

ما هو فيروس هانتا؟

بحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، فأن جميع سلالات الفيروس مرتبطة بأنواع مضيفة من القوارض، وتنتقل تلك الفيروسات في الهواء من بول الحيوان ، أو برازه أو اللعاب، وتصيب الفرد، وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا إذا عضه حيوان مصاب.

و يعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب المضيف، إضافة إلى تناول الطعام الملوث.