بعد إصابتها بكورونا.. الصورة الأولى للوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق في المستشفى

أعلن المكتب الإعلامي للوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي.

ووفقا للمكتب الاعلامي، ظهرت لدى شدياق بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس كورونا فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي كما أجريت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض، وكشفت النتائج اصابتها بالفيروس التاجي.

من جانبها طمأنت شدياق أن حالتها ليست حرجة وستنضم قريباً إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا.

ونشرت اليوم، شقيقة الوزيرة السابقة مي شدياق، ميشا شدياق بعقليني عبر حسابها على "تويتر" صورة تجمعها بشقيقتها قائلة: "ميوش هيدي أول مرة بتكوني بالمستشفى ومبكون معك متل العادة ما فارقتك بالسفرة وانعزلنا سوا وقت رجعنا بس إنتي صحتك أضعف وطلع الفحص ايجابي بس ما بخوف أنا هلق جبروني إتركك لحالك بالمستشفى بس العدرا ومار شربل ما بيتركوكي إنتي أقوى من كل شيء."