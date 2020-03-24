فراغ تام.. شاهد أشهر الأماكن السياحية في زمن كورونا | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تواصل الحكومات في جميع أنحاء العالم، تقييد السفر غير الضروري داخليًا وخارجيًا؛ للمساعدة في تقليل انتشار فيروس كورونا الجديد COVID-19.

وقتل الفيروس، 16319 شخصًا حول العالم بينهم 19 في مصر، وأصاب 373647 ألف بينهم 366 داخل البلاد.

وآثار الفيروس الجديد بدت ملامحه في المدن السياحية والشوارع الأكثر ازدحامًا في العالم، حيث خلت تماما من المواطنين والزوار والسائحين.

نرصد لكم المدن والشوارع التي كانت أكثر ازدحامًا بعد قرارات الحظر والحجر الصحي في دول العالم كما أوضحت صحفية "News week" الأمريكية