منها سباق الصراصير.. أغرب المنافسات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يبحث البعض من البشر في جميع أنحاء العالم، عن أفكار غريبة وغير معتادة، ربما لممارستها بشكل فردي، أو تحويلها إلى مسابقة يشترك فيها كل من يرغب في تجربة شيء جديد وغريب.

انتشرت حول العالم عددا من المسابقات المختلفة، نرصدها لكم بحسب ما أوضح موقع "topyaps".

بطولة حمل الزوجة

نشأت هذه مسابقة في فنلندا، وتعتمد على حمل الرجل لزوجته على ضهره والجري بها لمسافة 253.5 مترًا، والفائز بالمسابقة يحصل على هاتف محمول ومشروب بيرة يساوي وزن زوجته.

بطولة رمي الهاتف المحمول

تقام هذه المسابقة منذ عام 2000 في سافونلينا، فنلندا، حيث يرمي المتنافسون هواتفهم القديمة أو المكسورة أملاً في الفوز بهاتف جديد.

بطولة العالم للساونا

في أغسطس من كل عام، تبدأ فنلندا هذه المسابقة بمشاركة 20 دولة حول العالم، ويقوم التحدي على الجلوس في ساونا بدرجة 110 مئوية، ويضاف نصف لتر من الماء كل ثلاثين ثانية.

أقيمت المسابقة في فنلندا عام 1999م، وتنافس جميع المنافسين يكون على مسؤوليتهم الخاصة، لأن الساونا بدرجات عالية تؤذي صحة الإنسان، لذلك عليهم التوقيع على استمارة الموافقة على عدم اتخاذ إجراء قانوني ضد المنظمين، المسابقة لا تعطي جائزة مالية كبيرة، بل بضعة أشياء صغيرة.

بطولة العالم للحية والشارب

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بدأ تنظيم هذه البطولة منذ عام 1990م، وتقام كل عام في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويستعرض المتسابقون شواربهم أمام الجميع.

الرسم على الجسم

هذه المسابقة خاصة بالرسامين، وتعتمد على الرسم على الجسم.

أبشع كلب

تقام هذه المسابقة سنويًا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استعراض الكلاب الأقبح التي امتلكها المتسابقون، ويمنح الفائز 1000 دولار أمريكي أي حوالي 15 ألف جنيه مصري.

بطولة العالم للديدان

يجتمع المتسابقون في أرض مزروعة ممتلئة بالديدان، مدة المسابقة 30 دقيقة، والفائز هو القادر على تجميع أكبر عدد من الديدان.

مصارعة القدمين

تعتمد هذه المسابقة على تشابك أصابع القدم، حيث يحاول كل متنافس أن يشبك قدم الآخر بشكل أفضل.

مسابقة سباق الصراصير

تقام هذه المسابقة في أستراليا، ويحضر المتسابقون صراصيرهم الخاصة، حيث يتم وضعها في وسط قماش مقسم إلى حلبة سباق، والصرصور الفائز هو الذي يصل إلى الحافة أولًا.