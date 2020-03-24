نرشح لك.. 10 أفلام كوميدية يمكنك مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قرّرت الحكومة اليوم حظر حركة المواطنين، في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد 19، بالإضافة إلى حزمة إجراءات أخرى؛ للحث والمطالبة بالمكوث في المنزل من أجل القضاء على المرض.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفلام الكوميدية التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي".

The 40-Year-Old Virgin

تدور أحداث الفيلم حول شاب أربعيني لم يسبق له قيام علاقات نسائية، وتكشف الأحداث عن مواقف كوميدية حول محاولاته في التعرف على الطرف الآخر.

Bridesmaids

واحد من أبرز الأفلام الكوميدية التي تميزت بالاعتماد على العنصر النسائي، وكسرت قاعدة أن المرأة لا تستطيع القيام ببطولة أفلام كوميدية، حيث إن الفيلم، تم ترشيحه مرتين للأوسكار، وترشيح آخر للجولدن جلوب وأرباح صافية تقدر بـ288.4 مليون دولار أمريكي، ليصبح الأعلى في الإيرادات لشركة إنتاجه Apatow production والأول لها في ترشيحات الأوسكار.

- jexi

فيلم كوميدي من الطراز الأول، وتدور أحداثه حول الشخصية الرئيسية "فيل" الذي يُصبح شديد التعلق بهاتفه المحمول، ما يفسد عليه حياته الاجتماعية.

- Family

تدور أحداثه حول أخ وأخت وطفلة، طلب الأخ من أخته أن ترعى ابنته لفترة قصيرة، وتوافق (كيت) على مضض، لكن الوقت المتفق عليه يطول، كما أن حياتها أصبحت فوضوية، لتكتشف أن التعامل مع الأطفال من أصعب ما يكون، وتدور الأحداث في إطار كوميدي مُضحك.

- Fighting with My Family

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تدور أحداثه حول مُصارع سابق ويحلم أطفاله بالانضمام إلى عالم المصارعة الترفيهي أيضاً، ويحتوي على بعض العروض الخاصة بالمصارعة، ولكن كل ذلك في إطار كوميدي.

- Best In Show

تدور أحداثه حول عالم المسابقات الخاصة بالكلاب التي تدور على اختيار أفضلهم بعد تقديم العديد من العروض والاختبارات، ويجمع الفيلم بين الواقع والسخرية في إطار فانتازى كوميدي، كما يعرض الفيلم تصرفات أصحاب الكلاب الغريبة، نرى البعض يعامل كلبه كأحد أبنائه، ومدى شغف المشاركين وجانب من حياتهم الشخصية.

- Detective Pikachu

فيلم فنتازيا به شيء من الغموض ويطغى عليه الجانب الكوميدي، من إخراج روب ليترمان وكتابه نيكول بيرلمان وليترمان، كما أن قصة الفيلم مبنية على لعبة فيديو بنفس الإسم.

- Long Shot

يُعد فيلم لونج شوت من الأفلام الرومانسية الكوميدية، ولكن تركيبتها المختلفة أضفت عليها طابع مميز، حيث تدور أحداث الفيلم حول تُؤدّي تشارليز ثيرون التي تجسد دور وزيرة الخارجية التي تُفكّر في الترشّح للرئاسة، وسيث روغان هو جارها السابق الذي يعمل مراسلاً، وينضم إلى فريق كتابة الخُطَب الخاص بالوزيرة.

- بشتري راجل

هو فيلم عربي مصري، تدور أحداثه في إطار كوميدي، بطول نيللي كريم، ومحمد ممدوح، حول امرأة ترغب في الأمومة بدون زواج، وتجد فكرة لتنفيذ ذلك.

- حملة فريزر

فيلم فانتزيا كوميدي، بطولة كل من هشام ماجد وشيكو وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول كومبارس فاشل يتورط في مهمة صعبة برفقة ضابط شرطة.

كما أن هناك مجموعة من الأفلام المصرية الكوميدية تُعرض مجاناً على موقع شاهد منها (بلبل حيران، عسل أسود، ابن القنصل، الليمبي 8 جيجا).