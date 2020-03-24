بعد كورونا.. ما هو فيروس هانتا الذي قتل رجلا صينيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
توفي رجل صيني بعد إصابته بفيروس هانتا، من مقاطعة يوننان، بجنوب غرب الصين، أمس الإثنين، أثناء سفره إلى مقاطعة شاندونغ في الشرق، بحسب ما ذكرته صحفية "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وكشفت الفحوصات وفاة الرجل بـ"هانتا"، وهو فيروس قديم يصيب القوارض ونادرًا ما ينتقل إلى الإنسان، ولم تفصح الجريدة الصينية عن تفاصيل أخرى.
وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، فإن فيروس هانتا مرتبط بأنواع القوارض المضيفة، والتي تنقلها إلى الإنسان، إما عن طريق اللعاب أو الحيوان، ويعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه، بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب الحيوان المضيف.
وأكد مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن سلالة فيروسات هانتا لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، إلا في حالات نادرة تم توثيقها في وقت سابق، حيث انتقل الفيروس من شخص لآخر في تشيلي والأرجنتين.
عادة ما يصاب المقيمين في المناطق الريفية بهذا النوع من الفيروس بسبب انتشار الحيوانات الناقلة.
أما عن الأعراض فتشمل التهاب المفاصل، والحمى وأوجاع في العضلات خاصة في الفخذين والظهر والوركين، والكتف.
بالإضافة إلى القيء والصداع والإسهال، وآلام المعدة، من 4 إلى 10 أيام.
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