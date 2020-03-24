مكياج عيون وتسريحة شعر يبرزان جمالك في وقت الحجر الصحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - على رغم انتشار فيروس كورونا وضرورة استخدام الكمامات الطبية، لا يزال بإمكانك التمتع بإطلالة أنيقة وراقية ولو في المنزل، فلا تدعي خطوات الحماية من هذا الفيروس تفسد جمالك وأناقتك. انطلاقاً من ذلك، نعرفك في هذا المقال، الى طريقة إبراز جمالك في الحجر الصحي في ظل انتشار فيروس الكورونا، من خلال اعتماد مكياج عيون مشرق وجذاب وتسريحة شعر عملية وأنيقة لا تفسدها الكمامة الطبية.



كيفية إبراز العيون

مكياج عيون ناعم



تعد الكمامة الطبية إحدى الطوات التي تتبعها المرأة لدرء خطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر عالمياً بشكل كبير، إلا أن هذه الوسيلة تخفي وراءها أبرز مكامن الجمال لدى المرأة وهي الشفاه، إضافة الى الأنف. لذلك، فإن أفضل وسيلة لإبراز إطلالتك هي اعتماد مكياج عيون مشرق وناعم يجعلك تحافظين على جمالك وتحمين نفسك في الوقت ذاته. عززي في البداية من جمال منطقة العين من خلال ترطيبها ومدها بالمغذيات الضرورية، وذلك باستخدام السيروم وكريم الترطيب المناسب. من ثم، طبقي القليل من البرايمر على الجفن العلوي ووزعيه بشكل متساوٍ، وذلك للحصول على مكياج عيون ثابت وأنيق. من ثم، طبقي ظل العين بلون فاتح عند زاوية العين الداخلية، وبلون أغمق قليلاً عند زاوية العين الخارجية. بعدها، ارسمي خط آيلاينر رفيعاً على طول الرموش العليا، وتجنبي استخدام الكحل الأسود داخل العين، فهذه الخطوة تظهر عينيك غائرتين، واستبدليه بخط رفيع من الكحل تحت العين مع خط الرموش حتى نصف العين، أو تحديد داخل العين بالكحل الأخضر الذي يعمل على إبراز العين وإظهارها أكثر وسعاً، لكن بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة. ثم، استخدمي آلة تجعيد الرموش وضعي طبقات عدة من الماسكرا.

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تسريحة شعر عملية وأنيقة

تسريحة شعر عملية وأنيقة



للحصول على إطلالة أنيقة وعملية رغم استخدام الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا، بإمكانك اعتماد العديد من تسريحات الشعر الجذابة التي تسلط الضوء على عينيك وتحافظ على جمال ملامحك، في مقدمها تسريحة ذيل الحصان، المنخفضة والمرتفعة، فهي تسريحة مريحة جداً وعملية ولا تتأثر بالكمامة الطبية، حيث تبقى ثابتة وأنيقة لوقت طويل، على أن تعتمديها مع الغرة المشدودة الى الخلف. كذلك، بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة المرتفعة أو المنخفضة جداً، فهي تسريحة أنيقة ولا تفسدها الكمامة الطبية. اعتمديها مع الغرة المشدودة الى الخلف، أو الغرة الجانبية المسحوبة الى الخلف بشكل متقن، أو الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

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