أسباب تقشر جلد القدمين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - تقشر جلد القدمين من الأشياء المزعجة للفتيات، ومن أهم أسبابه الاعتناء بالقدمين في فصل الصيف فقط بسبب ارتداء أحذية مكشوفة، وإهمال العناية به في فصل الشتاء.



هذا الأمر يجعل جلد القدمين يتعرض للكثير من المشكلات التي يؤدي عدم علاجها إلى تقشر الجلد.



وفي كل الأحوال يتعدى الأمر مجرد مظهر سيئ إلى شعور بعدم الراحة وأحياناً الخشونة والحكة، لذلك سوف نتعرف اليوم على المشكلات التي تسبب تقشر جلد القدمين.



الأسباب:

تعرض القدمين للرطوبة يؤدي إلى الجفاف



- تعرض القدمين للرطوبة وتغير الطقس وخاصة في فصل الشتاء يؤدي إلى الجفاف ومن ثم تقشر الجلد.

- ارتداء الأحذية الضيقة والاحتكاك ينتج عنه تهيج للبشرة الذي يسبب التقشير بدوره.

- تعرق القدمين وعدم تعرضهما للتهوية اللازمة أيضاً أحد أسباب التقشير.

- الالتهابات الفطرية التي ينتج عنها الحكة.

- ارتداء الكعب العالي الذي يؤدي إلى القرح.

- تعرض القدمين للشمس لمدة طويلة من دون كريم واقٍ.

- ويمكن أن يكون سبباً مرضياً مثل الإكزيما، الأمر الذي يتطلب استشارة طبيب.

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ولكن بعيداً عن المشاكل المرضية يمكن علاج تقشير جلد القدمين الناتج عن الطقس، أو العادات السيئة من خلال النصائح التالية:

علاج تقشير جلد القدمين الناتج عن الطقس



- ترطيب البشرة بشكل يومي من خلال كريمات ترطيب القدمين الليلية.

- تقشير بشرة القدمين بشكل أسبوعي سواء بمستحضرات التجميل الخاص بها أو بالوصفات الطبيعية مثل السكر الخشن والعسل.

- عدم ارتداء أحذية ضيقة أو جوارب ذات خامة قاسية على البشرة.

- تهوية القدمين بشكل دوري على مدار اليوم.

- استخدام الحجر الخفاف مع كل استحمام وترطيب القدمين بعد الانتهاء؛ حيث يعمل الحجر الخفاف على إزالة الجلد الميت بشكل فعال.

- تجفيف القدمين بشكل جيد بعد تعرضهما للماء.

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