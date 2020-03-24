ماسكات الزبادي لبشرة فاتحة كبياض الثلج من مطبخك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - تحتوي الزبادي على مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة، وتمنح الصبايا لمسة بياض الثلج اللاتي يبحثن عنها، نظرًا لوجود مادة حمض اللاتيك التي لها قدرة فعالة في تفتيح الجلد وتوحيد لونه.



ولهاذ اخترنا لكِ مجموعة ماسكات طبيعية لبشرة فاتحة كبياض الثلج.

ماسك الزبادي والعسل والشوفان

ماسك الزبادي والعسل والشوفان



المكونات:

نصف كوب زبادى

3 ملاعق صغيرة عسل أبيض

نصف ملعقة ليمون

نصف كوب من الشوفان





طريقة تحضير الماسك

- ضعي الزبادي في وعاء وأضيفي العسل وامزجيهما جيدًا.

- أضيفي عصير الليمون للمزيج، ثم الشوفان مع التقليب المستمر حتى يتحول إلى خليط متماسك.

- يُغسل الوجه جيدًا ثم يجفّف، وضعي الخليط عليه لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف جيدًا.

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ماسك الزبادي والموز

ماسك الزبادي والموز



المكونات:

- علبة زبادي

- حبة موز

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



طريقة تحضير الماسك

- اُخلطي جميع المكونات جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس.

- طبّقي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف جيدًا.

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ماسك الزبادي مع ماء الورد

ماسك الزبادي مع ماء الورد



المكونات:

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقتان كبيرتان من العسل

- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد





طريقة تحضير الماسك

- اُخلطي جميع المكونات بشكل جيد، حتى تحصلي على مزيج متجانس.

- طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء الفاتر.

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