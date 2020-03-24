كيف تجعلين الأظافر القصيرة جميلة وأنت في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - من قال إنّ الأظافر الجذابة هي حكر على الأظافر الطويلة؟ خطأ. فالأظافر القصيرة والصحية يمكن أن تكون جذابة أيضًا، وهي تعكس شخصية المرأة الواثقة والعملية والعفوية.

نطلعكِ فيما يلي كيف تجعلين الأظافر القصيرة جميلة جداً عبر تطبيق روتين العناية بالأظافر المطلوب بالإضافة إلى اتباع بعض العادات الصحية وبعض الأنظمة الغذائية المطلوبة.

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خطوات العناية بالأظافر القصيرة

العناية بالأظافر



للمحافظة على الأظافر بشكل صحي وقوي، عليكِ إزالة الجلد الميت حول الأظافر عبر نقعها في الماء الدافئ لمدّة 5 دقائق لترطيب الجلد حول الظفر، ووضع كريم خاص على جذور الأظافر، ثمّ استخدام عصا خشبية خاصة لدفع الجلد الميت نحو قاعدة الظفر.

قص الأظافر بانتظام قد يساعد على تعزيز قوتها، إذ يجب قصُّها بشكل مستقيم باستخدام مقص الأظافر الحاد، ثمّ استخدام مبرد خشبي لتدوير الأطراف، وجعلها تبدو بشكل دائري جذاب.

استخدام زيت مرطب ما يساعد على تغذية بشرة الظفر وترطيبها بشكل عميق، ومكافحة جفاف قاعدة الظفر .

استخدام مقوي للأظافر بشكل مستمر ما يساعد على تعزيز قوّة الأظافر ومنعها من الكسر، وهنا يجب الحرص على اختيار المقويات التي تدخل فيها مادة الكيراتين، التي تعوض مادة الكيراتين الطبيعية المفقودة في الظفر، وتساعد في تركها قوية، وأقل احتمالاً للتعرض للكسر.

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نصائح للعناية بالأظافر القصيرة

العناية بالأظافر

تناول الغذاء الصحي الغني بالمعادن والفيتامينات والعناصر التي تحتاجها الأظافر من أجل النمو بصورة صحيحة وبطريقة جيّدة، وخاصة الخضار والفواكه الطازجة والأسماك والمأكولات البحرية.

شرب الماء بكميات مناسبة فنقص المياة في الجسم من شأنه التسبّب في ضعف الأظافر وتكسرها.

الابتعاد عن استخدام طلاء الأظافر باستمرار بل عليكِ ابقاء أظافركِ من دون طلاء لفترة محدّدة كي ترتاح، وعند وضعها عليكِ اختيار أنواع الطلاء التي تحتوي على مواد مغذيّة للأظافر.

استخدمي القطن عند نزع الطلاء وتجنب الفوط الخشنة الملمس.

عدم قضم الأظافر، إذ إن قضم أظافرك سَيُسبِّب الكثير من الضرر؛ بسبب وجود اللُّعاب الذي يؤدي إلى جَعْلها ضعيفة.

استخدام القفازات في حال استخدام المنظفات الكيميائية خاصة عند القيام بالأعمال المنزلية للمحافظة على أظافركِ من المواد الكميائية الموجودة في مواد التنظيف.

العمل على تقليم الأظافر باستمرار وبالصورة الصحيحة حيث يعمل التقليم على تعزيز نموّ أظافركِ وجَعلْها تبدو أكثر صحة من قبل، ومن الأفضل أن تُقلِّمي أظافركِ بخط مستقيم.

تَجنُّب استخدام جل الأكريليك، أي الطلاء الذي يستمر لأسبوعين لأنّ المواد الهلامية والأكريليك حتى وإن كان مَظهرها جميلاً؛ إلّا أنه يسبب ضرراً كبيراً لأظافركِ بسبب احتواء مسحوق الأكريليك على الكثير من المواد الكيميائية التي تُضعِف الأظافر وتُحْدِث خدوشاً فيها.

القيام بترطيب اليدين والرجلين بما فيها الأظافر باستمرار من أجل المحافظة على ليونتها وعدم تكسّرها، ومن المفيد ايضاً ترطيب الأظافر بعد استخدام الماء. لأنّ جفاف أظافرك أمر يؤدي إلى تكسُّرها بسهولة.

دهن كل من اليدين والأظافر بزيت اللوز ثمّ لفها بفوطة دافئة لمدة ربع ساعة، مع تدليك الاظافر بعد ذلك والعمل على التخلّص من الزوائد الميتة، والقيام بغسل اليدين جيداً وتنشيفهما من الماء.

من الخلطات المفيدة في تقوية الأظافر خلطة زيت الزيتون المكوّنة، ولتحضيرها يتم وضع كميّة قليلة من الخل وصفار بيضة، ومن ثمّ تُدهن الأظافر بها.

استخدام عصير الليمون من أجل زيادة قوّة الأظافر وحمايتها من التقصّف والتكسّر.

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