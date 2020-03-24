ألوان صبغات شعر للبشرة القمحية بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - مع تجدّد كل موسم، تتجدّد ألوان صبغات الشعر. ولكل بشرة ألوان صبغة تليق بها. البشرة القمحية من أجمل ألوان البشرة، وفيها نفحة أوروبية، بالتالي تليق بها معظم الألوان، وعلى وجه الخصوص صبغات الشعر الحمراء والكستنائية، فيما الصبغات البنية هي أكثر ألوان مناسبة لصاحبات البشرة القمحية. الأشقر هو أيضاً لون الشعر المثالي للبشرة القمحية، ولكن المهم أن يميل اللون إلى الأشقر الرمادي أو الظل الأشقر البلاتيني. فلنتعرّف أكثر هنا على ألوان صبغات الشعر للبشرة القمحية:

ألوان صبغات الشعر للبشرة القمحية: البلاتين

تايلور سويفت



لم تخرج الألوان الذهبية أبداً عن الترند. تراجعت قليلاً في السنوات الماضية، ليطغى اللون البني، ولكن ما لبث أن عاد الأشقر البلاتيني على الساحة بقوّة. ويعود ذلك إلى قدرة اللون على تجديد الطابع الأنثوي، كإعطاء صورة نمطية عن الأنوثة. البلاتين هو خيار النجمات الأول وبكل الفصول. ولو عدنا إلى مناسبات فعاليات السجادة الحمراء، لوجدنا ألوان صبغات الشعر البلاتيني تتصدّر الموضة، وتضيف سحراً ورونقاً خاصَّيْنِ على فساتين السهرات. فهل أجمل من الشعر البلاتيني للبشرة القمحية على فستان أبيض أو أسود أو حتى أحمر؟

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ألوان صبغات الشعر للبشرة القمحية: اللون البني

لون شعر بني



كشفت دراسات عالمية أنّ ثلث الرجال في العالم يفضلون الشعر البني،ويعتبرونه الأكثر جاذبية. 28.6٪ يفضلون الشعر الأسود. 59.7 يفضلون النساء صاحبات الشعر الداكن. عندما يتعلق الأمر بالنساء اللواتي لديهن ألوان شعر أخرى نلن نسبة 29.5٪ من إعجاب الرجال، فيما 8.8٪ من الرجال فضلوا الشعر الأحمر.

يليق اللون البني بالبشرة القمحية كثيراً، فهو يشكّل تمازجاً رائعاً. هناك 23 لوناً بنياً تليق بهذه البشرة: اخترنا منها:

لون الشعر الذهبي البني. لون الشعر البرونزي الذهبي. لون شعر نحاسي بني فاتح. كابتشينو لون شعر بني. لون شوكولاتة كرزي بني. الشعر الذهبي البني. العسلي الذهبي. لون شعر كراميل بني. لون الشعر البرونزي البني. لون شعر بني كستنائي. لون الشعر بالشوكولاتة الداكنة.

ألوان صبغات الشعر للبشرة القمحية: اللون الأحمر

ايما ستون



من الشعر الأحمر كالفراولة إلى النحاسي إلى اللون الخمري، ونغمات الياقوت الأحمر اللامع، إنّ الشعر الأحمر هو دائماً خيار رائع. وعلى الرغم من أنّه قد يكون تغييراً كبيراً بالنسبة للبعض، إلا أنه سيستمر في كونه اتجاه لون الشعر الأعلى حتى عام 2020 وما بعده. على النساء ذوات البشرة القمحية الفاتحة مثل النجمة إيما ستون، نلاحظ دمج الألوان الذهبية مع الأحمر لتحسين لون العين، وإضافة المزيد من العمق إلى المظهر ككل. ونلاحظ أيضاً أن الظلال النابضة بالحياة من اللون الأحمر تمنح البشرة الباهتة مظهراً أكثر حيوية.

