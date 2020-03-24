أحدث تنسيقات الفساتين والتنانير من علا فرحات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - لاحظنا اعتماد علا فرحات إطلالات التنانير القصيرة والفساتين العصرية في ٢٠٢٠، لذلك جمعنا لكِ هذه الخيارات المميزة لتظهري بإطلالة لافتة مفعمة بالأناقة.

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تنسيقات عملية بالتنورة

إطلالة تنورة الجينز القصيرة

تزينت علا بعدة إطلالات عملية أنيقة في ٢٠٢٠، وكان أبرز تنسيقاتها التنورة السوداء الجلدية أو تنورة الجينز القصيرة، وأكملتهما بالبلايز السوداء والبليزر المزين بزهور لخيار أنثوي، أو القميص الأبيض الناعم مع معطف جينز مزين بالأبيض لإطلالة شبابية، أو معطف بنفسجي مزين بأزرار لزيٍّ مميز، أو بليزر من الجلد الأسود وبلوزة زهرية.

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خيارات الفساتين القصيرة

فستان أسود قصير مصمم من الخصر بوشاح مزين بنقوش ملونة

تعتمد علا فرحات الفساتين القصيرة العصرية في مناسباتها، وكان أبرزها فستان أسود قصير مصمم من الخصر بوشاح مزين بنقوش ملونة، وآخر أسود بأكمام طويلة ومصمم بقماش شفاف مع بليزر زهري لإطلالة عمل جريئة، وفستان زهري مزين بزهور وأكمام مرفوعة، وآخر تكسوه النقوش النمرية.

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إطلالات كاجوال بالتنورة

تنورة خضراء بقصة ناعمة

تأنقت علا بإطلالات كاجوال مذهلة بالتنانير المتنوعة، فإن كنتِ من هُواة هذا الستايل يمكنك ارتداء تنورة خضراء بقصة ناعمة في الأسفل مع بلوزة بيضاء بسيطة، أو التجمُّل بتنورة قصيرة بيضاء مصممة بكسرات مع بلوزة خضراء صوفية مزينة بخطوط عريضة سكرية اللون، أو الظهور بتنورة فوشيا خفيفة مزينة بالذهبي مع بلوزة سوداء.

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