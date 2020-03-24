- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - الألوان النيود واحدة من أكثر الصيحات التي لا تغيب أبداً عن ساحة الموضة العالمية.. ومن أهم درجاتها هو اللون البيج الذي يعتبر أساسياً في خزانة كل امرأة بالأخص ضمن خطوط الموضة المعتمدة بين المواسم أي المرحلة الانتقالية بين مختلف المواسم ليتربّع على عرش الموضة بدلاً من اللون الأسود.
ولهذا العام، ارتدت الأزياء العصرية الراقية ثوب الأناقة المريحة والعمليّة لتحسن المرأة تجسيدها وعكس صورتها.
دبي آية جابر
تنسيق الإطلالات: Vasil Bozhilov
تصوير: M.Seif
مساعد مصوّر: Wael Seif Eddine
الشعر: Salon Fadia El Mendelek
المكياج: Dani El Hamdan from Guerlain International
العارضة: Gabriela Godoi from Signature Element
مكان التصوير:Souk Al Bahar
جمبسوت Shona Joy من Harvey Nichols Dubai
قبعة Sensi Studio من Boutique1
تابعي المزيد: ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء
توب Dries Van Noten من Harvey Nichols Dubai
سروال من Daniele Carlotta من The Private Label
تابعي المزيد: المعطف زيّ دافئ وأنيق لإطلالتك الشتوية
شورت من Alaïa
نظارات شمسية من Gucci
توب من Johanna Ortiz من Harvey Nichols Dubai
تابعي المزيد: لمسة الفرو الدافئة في إطلالاتك الشتوية
سروال وتوب من Rubeus Milano
نظارات شمسية من Gucci
حذاء من By Far
تابعي المزيد: البدلة الشتوية لأناقة لافتة
شورت من Arwa Al Banawi
حزام من Alaïa
قميص من Petar Petrov من Boutique1
نظارات شمسة من Gucci
تابعي المزيد: أزياء الترتر أفضل خيار لسهرات العام الجديد
جمبسوت من Andres Otalora من Boutique1
تابعي المزيد: أزياء بنسيج مشرق لسهراتك المقبلة
توب وبلايز وسروال من Kristina Fidelskaya
حذاء من Jimmy Choo
تابعي المزيد: صيحة النقوش والطبعات تغزو خزانتك الشتوية
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات بألوان النيود لأناقة هادئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.