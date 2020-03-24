إطلالات بألوان النيود لأناقة هادئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - الألوان النيود واحدة من أكثر الصيحات التي لا تغيب أبداً عن ساحة الموضة العالمية.. ومن أهم درجاتها هو اللون البيج الذي يعتبر أساسياً في خزانة كل امرأة بالأخص ضمن خطوط الموضة المعتمدة بين المواسم أي المرحلة الانتقالية بين مختلف المواسم ليتربّع على عرش الموضة بدلاً من اللون الأسود.

ولهذا العام، ارتدت الأزياء العصرية الراقية ثوب الأناقة المريحة والعمليّة لتحسن المرأة تجسيدها وعكس صورتها.



دبي آية جابر





تنسيق الإطلالات: Vasil Bozhilov

تصوير: M.Seif

مساعد مصوّر: Wael Seif Eddine

الشعر: Salon Fadia El Mendelek

المكياج: Dani El Hamdan from Guerlain International

العارضة: Gabriela Godoi from Signature Element

مكان التصوير:Souk Al Bahar

جمبسوت Shona Joy من Harvey Nichols Dubai

قبعة Sensi Studio من Boutique1



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سروال من Daniele Carlotta من The Private Label

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نظارات شمسية من Gucci

توب من Johanna Ortiz من Harvey Nichols Dubai

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نظارات شمسية من Gucci

حذاء من By Far

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حزام من Alaïa

قميص من Petar Petrov من Boutique1

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