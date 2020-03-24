موديلات عبايات أنيقة تخفي الأرداف الممتلئة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:42 مساءً - اختيار العباية المناسبة لشكل الجسم، يلعب دورًا كبيرًا في شكل إطلالتكِ، ويخفي كذلك عيوب الجسم، مثل مشكلة الأرداف الممتلئة التي تعاني منها غالبية الصبايا، والتي تحتاج لموديلات عبايات بقصّات محددة؛ لكي تمنحكِ إطلالة أكثر رشاقة، وهو ما اخترناه لكِ اليوم؛ لتختاري ما يناسبكِ.

العباية الواسعة مع الأكمام الملونة

العباية الواسعة مع الأكمام الملونة

تركيز العين على أماكن أخرى غير منطقة الأرداف، هي خدعة ذكية يمكنكِ اعتمادها لإخفاء عيوب تلك المنطقة، كهذا الموديل من official.nera، للعباية السوداء الواسعة، مع الأكمام البيضاء، والقصّة المنسدلة المنفوخة للموديل، تناسب أجسام الكثير من الصبايا.

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العباية مع كسرات البليسيه

العباية مع كسرات البليسيه

واحدة من الخامات التي تخفي عيوب الجسم، هي خامة البليسيه المكسرة، كالعباية من fs abaya، مع اللون البنفسجي الفاتح، والتصميم الواسع، مناسب للصّبية الممتلئة، نسقيه مع شنطة بيد طويلة، وكعب نود مخملي، ليزيدكِ رشاقة.

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العباية الفستان مع الكشكشة

العباية الفستان مع الكشكشة

أما هذا التصميم من boutique vee، فهو مناسب أكثر للصّبية صاحبة الأرداف الممتلئة، وطويلة القامة؛ لأن موضة العباية الفستان مع الكشكشة ربما لا تناسب قصيرات القامة، أو اعتمديها مع كعب عالٍ، وكلاتش بسيط؛ حتى لا تبدي متكلفة.

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العباية المخططة مع ألوان شبابية

العباية المخططة مع ألوان شبابية

هذا الموديل للعبايه المخططة من nova line، مناسب لكل الصبايا، تحديدًا المراهقات، مع اللون الأخضر الزيتوني، وخطوط الطول البيضاء؛ لإطلالة كاجوال لمشاويركِ النهارية، كذلك يمكنكِ تنسيقه مع الشنط متوسطة وكبيرة الحجم، والأحذية الأرضية، سواء السنيكرز، أو أحذية الميول.

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