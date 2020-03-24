شاركت الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعض طقوس يومها، بعد التزام الكثيرين بعدم الخروج من المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن منطلق شغل أوقات فراغ السيدات في العزل المنزلي وحتى لا يشعرن بالملل وبخاصة الفنانات. Advertisements وقالت الفنانة خلال منشورها: "امبارح رتبت كل الادراج المبهدلة في البيت، وتخلصت من الأدوية منتهية الصلاحية ورميت كراكيب كانت زحمة البيت". ودعت بشرى متابعيها بالقيام بما فعلته: "اعملوا زيي لو تقدروا.. شعور رهيب الراحة والانجاز".

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كانت هذه تفاصيل خبر تداعيات العزل المنزلي.. بشرى لمتابعيها: تخلصوا من الأدوية منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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