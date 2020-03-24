العمل من المنزل.. 8 نصائح لحماية ظهرك عند الجلوس لفترات طويلة

يقضى الكثير منا هذه الأيام معظم الأوقات بالمنزل بعدما فرضت بعض أماكن العمل من المنزل للوقاية من انتقال الأوبئة مثل فيروس كورونا.

ومع العمل من المنزل والجلوس لفترات طويلة هناك بعض النصائح التي يجب القيام بها لحماية الظهر من الألم، منها كما أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

الابتعاد عن الجلوس على المقاعد اللينة أو بدون ظهر

لا تجلس على المقاعد اللينة أو المقاعد بدون ظهر حيث يمكن أن تتسبب في إجهاد للمنطقة مما يزيد الألم سوء.

كمادات الثلج

ينصح بوضع كمادات الثلج لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة على منطقة الألم، إذا كان هناك آلام شديدة أو تورم وهذا يقلل الالتهاب.

الأطعمة المفيدة

تناول أطعمة مثل الأناناس والتوت والأفوكادو والبقدونس والكرفس والبروكلي والخضروات الورقية والتوت الأزرق وهي الأطعمة المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب.

لا يفضل تناول الأطعمة الحلوة ومنتجات الألبان أو الدقيق الأبيض المعالج نظراً لأنها يمكن أن تسبب التهابات.

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الابتعاد عن النوم على البطن

لا تنم على بطنك لأن هذا يضغط على أسفل الظهر ويتسبب في ألم أكبر.

شرب الماء

يفيد شرب الماء، عندما يقل الماء بالجسم يمكن أن يسبب ألم بالظهر.

تحريك الجسم

فالحركات البسيطة البطيئة مثل السير أو التمدد يمكن أن تساعد في الحفاظ على مرونة العضلات وحركية المفاصل.

عدم الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لفترة طويلة للغاية يمكن أن تتسبب في تقصير العضلات القابضة في الفخذ والمحيطة بالأذرع، وإذا كنت تعمل في وظيفة مكتبية فحاول النهوض والسير قدر المستطاع.

عدم ارتداء الحقائب على كتف واحد

لا ترتدي حقيبة على كتف واحد نظراً لأنها يمكن أن تتسبب في ميل جسدك في اتجاه واحدة مما يسبب إجهادا وضغطا على الظهر.