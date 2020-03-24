بالفيديو.. علي غزلان يلطخ وجه منة عرفة بالمكياج: أبسط طريقة للعرسان

نشر اليوتيوبر علي غزلان مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "TiK TOK"، برفقة الفنانة منة عرفة.

وعلق "غزلان" على الفيديو: "تعلم الميك أب في 15 ثانية".

وظهر في الفيديو وهو يلطخ وجه الفنانة منة عرفة بالمكياج: "يا جماعة دي أبسط طريقة لمكياج العرسان".

@alighozlan تعلم الميكب في ١٥ ثانيه مع منه عرفهoriginal sound - alighozlan

وتكرر ظهور منة عرفة وعلي غزلان مؤخرا في أكثر من فعالية، سواء مشاركات فنية، أو ظهورها لتبارك له في معرض الكتاب، وهو ما أثار الجدل حول طبيعة علاقتهما.

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وتحرص منة دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات مصورة من حياتها اليومية.

منة عرفة تتعرض لوعكة صحية

كانت شاركت الفنانة الشابة متابعيها بصورة جديدة، عبر خاصية "استوري" خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأظهرت الصورة تعرض الفنانة الشابة، لوعكة صحية، حيث ظهرت وهي مستلقية على "سرير" بأحد المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل عن حالتها الصحية.