الامارات | بعد قتيل فيلا نانسي عجرم.. قتيلة بجوار فيلا نجلاء فتحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قتيل فيلا نانسي عجرم.. قتيلة بجوار فيلا نجلاء فتحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مباحث قسم شرطة الفيوم، بجنوب القاهرة، جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة سيدة بجانب فيلا الفنانة نجلاء فتحي بالممشى السياحي بالفيوم، أمس. وكان أحد الفلاحين القاطنين في المنطقة قد عثر أثناء قيامه بري أرضه على جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وترتدى ملابس كاملة ومخنوقة، وتم وضعها في جوال به حجارة والقيت في ترعة سنورس بمدينة الفيوم، حتى طفت على سطح المياه بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي، فابلغ رجال المباحث، وتم تحرير محضر بالحادث، ومازال البحث جاريا للكشف عن ملابسات الجريمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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