الامارات | إعادة فتح 500 دار للسينما في الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 500 دار للسينما في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الأنباء الصينية الدولية "شينخوا" إن المئات من دور السينما تم اعادة فتحها في الصين نظرا لانحسار كورونا إلى حد كبير في الصين.

وبحلول 21 من مارس الجاري تم اعادة افتتاح 507 دار للسينما في كافة بقاع الصين، وهي تمثل 4.5% من اجمالي دور السينما الموجودة في الصين وفق احصائيات نشرتها وكالة قطع التذاكر المعروفة باسم "مويان" التي قالت ان دور السينما لديها الان خطة مؤقتة تقضي بعرض أفلام ناجحة تم عرضها في السابق.

ووفق إحصاء أجرته مويان، اعتبر 70% من الذين شاركوا فيه أن الذهاب إلى السينما يعتبر في قمة خياراتهم من اجل التسلية، عندما يصل وباء كورونا إلى نهايته، في حين قال 30% منهم انهم يفضلون العودة إلى دور السينما عندما يتم اعادة تشغيل الأعمال في الصين.

وكانت الصين قد أغلقت دور السينما لتجنب تجمعات العامة منذ نهاية شهر يناير كجزء من جهود الدولة لاحتواء انتشار الفيروس. من جهة أخرى فإن إغلاق السينما ساعد على حدوث نزعة جديدة في الصين وهي مشاهدة الافلام على شبكة الانترنت.

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وكان من المفروض أن يتم عرض فيلم "تائه في روسيا" في 25 يناير في دور السينما، إلا أنه تم عرضه عبر الانترنت ومجانا للعموم في التاريخ ذاته.

وكان قرار بث الفيلم على الانترنت قد جلب الانتقاد من شركات صناعة السينما الصينية حيث ادعى بعضها أن ذلك من شأنه أن يضر بمصالح صناعة السينما الصينية.

ووفق ماذكرته مجلة "فارايتي" الفنية، من غير الواضح حتى الان إذ إذا كان سيتم عرض الفيلم الكوميدي، الذي يتحدث عن أم صينية متعجرفة ونجلها الراشد، في دور السينما العادية.