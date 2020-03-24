ساعات نسائية باللون الأبيض تناسب أجواء الصيف

الساعات النسائية باللون الأبيض ترند في 2020، وهي من أجمل خيارات المرأة في عالم الساعات، خاصة في موسم الشتاء استمرارًا حتى الربيع. فهي تشبه بطبيعتها "صفاء الثلج"، كما تراءى لبعض المصممين تشبيهها. سواءً كنتِ تنوين شراء ساعة جديدة لنفسك أو لصديقة عزيزة، أو لأحد أفراد عائلتك، ننصحكِ بالساعات البيضاء، فهي تحمل الكثيرمن التفاؤل. يمكن اختيار ساعات باللون الأبيض ممزوجة بالذهب البرونزي، أو بعض ظلام الأسود لخلق جو من التناقض والانعكاس الفني. مع هكذا ساعات، نضمن لك طابعًا حادًا من الرقي والتنقية قد لا توفرّه الساعات الملونة، إذا كنتِ لا تملكين ساعة باللون الأبيض، ننصحك بإلقاء نظرة على تشكيلة انتقيناها من أفخر الماركات العالمية:

ساعات نسائية باللون الأبيض: Patek Philippe

بين ساعات Patek Philippe، اخترنا: Patek Philippe’s Ref. 6002 Sky Moon Tourbillon ساعة يد مزدوجة الوجه ميزات استثنائية من الذهب الأبيض؛ وساعة Patek Philippe TechNews التي تم إطلاقها في عام 2014 للاحتفال بالذكرى 175 للتصنيع، وقد تم تصميم "Patek Philippe TechNews" لتوفير رؤى متعمقة في تصميم ووظائف آليات أكثر دقة مع مقاطع فيديو منظمة بوضوح، ويسهل فهمها ونابضة بالحياة.

ساعات نسائية باللون الأبيض: Bvlgari & Cartier

كثير من الإبداع في ساعات Serpenti Tubogas من بولغاري التي تجمع بين اثنين من أكثر الرموز لتصميم بولغاري، جاذبية الثعبان مع روح توبوغاز المعاصرة، عبر إثارة المنحنيات الحسية للمرأة وشكل الثعبان. تم تصميم الساعة بخطوط أنيقة وتصميم مرن، فظهرت تشّع بريقًا. أمّا دار كارتييه، فهي بلا شك واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة للساعات والمجوهرات على مستوى العالم، لا سّيما بسبب شعبيتها في ثقافة المشاهير. والساعات الشهيرة للعلامة التجارية تتحدث عن نفسها، وتتباهى في التميز والكلاسيكية. تمثّل هذه العلامة التجارية الفاخرة للساعات من خلال موادها الراقية والأرقام الرومانية النموذجية، رهانًا آمنًا للكثيرين وتستحق هذا التفاخر. ننصحك بساعة Ballon Bleu de Cartier watch الموجودة في الصورة أعلاه.

ساعات نسائية باللون الأبيض: Chopard & Tiffany

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وقع اختيارنا هنا على ساعة شوبارد بيضاء: 36 مم، أوتوماتيكية، مع ألماس، وسفير ملون. ننصحك بالساعات الموجودة أعلاه في الصور. أمّا بالنسبىة لـTiffany ، فنقدم لكِ ساعة نسائية من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا مطلية بالألماس: 28 ملم مرصعة بالألماس اللامع المستدير، والألماس المتسلسل على تاج من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا. مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا / 160 قدمًا.

ساعات نسائية باللون الأبيض: Piguet: (Millenary HAND-WOUND)

تناشد Millenary قلب المرأة، وعقلها بمزيجها من التصميم الراقي والتقنية الفنية. يتميز هذا الطراز الجديد بسوار شبكي "بولندي" من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مع لمسة عتيقة مميزة. ساعات من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وكريستال من الياقوت الأزرق المقاوم للكسر، وإطار من الألماس وعقارب، مع تاج مُزخرف بالياقوت الوردي.

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