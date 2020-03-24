هيفاء وهبي عن فيروس هانتا: "كان بعد ناقصنا"

أبدت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، انزعاجها من وفاة مواطن صيني بفيروس هانتا، في ظل ما يعانيه العالم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وغردت هيفاء، عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "كان بعد ناقصنا فيروس هانتا"!.

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وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا من مقاطعة يوننان، توفي أثناء عودته من العمل في حافلة أمس الاثنين، وبينت التحاليل إصابته بفيروس هانتا، وعلى ذلك، تم إجراء اختبار لـ 32 شخصا آخر في الحافلة لمعرفة عما إذا كانت انتقلت العدوى إلى أحدهم.

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن فيروس "هانتا" هي مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض، ويمكن أن تسبب أمراضا متنوعة لدى الناس، بحسب صحيفة "فيرست بوست".

يذكر اأن الفنانة هيفاء وهبي، قد أعلنت وقف تصوير مسلسلها الحديد في وقت سابق بسبب كورونا.