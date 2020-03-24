فيديو: من داخل العزل الصحي.. سيدة تطلق الزغاريد بعد شفائها من كورونا

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة تطلق الزغاريد، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.
وتظهر في الفيديو، سيدة تقف بين أعضاء فريق الحجر الصحي، وتطلق الزغاريد، ابتهاجًا بشفائها، ويطلب منها أعضاء الفريق، أن تعيد الزغاريد مرة أخرى.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة كورونا، من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا وذلك خلال أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء.
وقال مدبولي، إن مصر ما زالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، مقارنة بالدول المحيطة.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه "لازالت لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة إذا اضطرتنا الأوضاع إلى اتخاذها".
وأردف رئيس الوزراء: "أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، في الحفاظ على أسرتنا وبلدنا وأنفسنا".
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