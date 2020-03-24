قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الحوامل أكثر عرضه للإصابة بالفيروسات والأمراض في تلك المرحلة الحرجة التي يمرون بها "لو عايزة ترفعي مناعتها يبقى لازم تلتزمي بالراحة التامة والنوم 10 ساعات يوميا كحد أدنى".
وأضاف "حسن" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن التغذية الجيدة والأكل الصحي والابتعاد عن المأكولات الجاهزة الأهم لهن خلال تلك الفترة، لما له من عوامل مساعدة في زيادة قوة جهازهن المناعي "يا ريت بلاش أطعمة جاهزة أو تدخين"، موضحا أن تلك النصائح العامة من شأنها رفع قدرة الجهاز المناعي لها ومن ثم الابتعاد عن الإنفلونزا الموسمية أو الكورونا أو غيرها: "لازم تاخد الأدوية المكتوبة ليها الخاصة بالفيتامينات والمعادن بشكل دائم ومستمر".
وأكد أن التوتر النفسي والعصبي عدوا الجهاز المناعي الخاص بأي شخص، وهو الذي يعمل على إفراز هرمون الكورتيزون الأكثر تأثيرا على هدم الجهاز المناعي، مشيرا إلى أنه يجب غسل اليدين بالمياه والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية "لا يشترط الصابون الغالي، هاتي أرخص صابونة وأغسلي بيها أيدك، وأي نوع صابون ينفع".
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ نساء وتوليد: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.. وينصحهن بالنوم 10 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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