سبب فيروس هانتا القاتل.. أسباب دخول الفئران المنازل

على الرغم من الزعر الذي يعيشه العالم خلال الفترة الأخيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في الصبن ومن ثم انتقل للعالم، أعلنت الصين اليوم، عن اكتشاف أول وفاة بفيروس هانتا القاتل.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنه وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لإن "هانتا" ينتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض.

يرصد "هن" 5 أسباب لدخول الفئران المنازل، وفقًا لما ذكرها wiki how.

أسباب دخول الفئران المنازل لتجنبها:

1- عدم ترتيب المنزل بانتظام وانتشار الفوضى.

2- تراكم القمامة بالمنزل وعدم التخلص منها أولا بأول.

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3- ترك بقايا الطعام مكشوفة وعدم التخلص منها.

4- ترك النوافذ المؤدية لـ"المناور" مفتوحة، دون غلقها، أو عدم وضع أسلاك قوية.

5- ترك الأثاث التالف في المنزل وعدم التخلص منه أولا بأول.

ما هو فيروس هانتا

بحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، فأن جميع سلالات الفيروس مرتبطة بأنواع مضيفة من القوارض، وتنتقل تلك الفيروسات في الهواء من بول الحيوان ، أو برازه أو اللعاب، وتصيب الفرد، وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا إذا عضه حيوان مصاب.

و يعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب المضيف، إضافة إلى تناول الطعام الملوث.