بعد الحظر.. 6 طرق لقضاء وقت ممتع مع أسرتك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، العديد من القرارات لمواجهة فيروس كورونا في ظل تزايد عدد الحالات المصابة، منها حظر خروج المواطنين من الساعة الـ7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ومع زيادة فترات جلوس أفراد الأسرة بالمنزل هناك بعض الطرق التي تساعد على قضاء وقت ممتع مع أسرتك منها كما ذكرها موقع "life style".

قراءة الروايات والقصص

الحرص على قراءة القصص والروايات خلال فترة الإجازة.

مشاهدة الأفلام

يمكنكم تخصيص وقت لمشاهدة الأفلام وستكون فكرة جيدة ومريحة، لا سيما مع بعض الفشار.

Advertisements

ممارسة بعض الألعاب

للاستمتاع بالجلوس في المنزل توجد بعض الألعاب التقليدية التي يمكن ممارستها مثل السلم والثعبان أو بنك الحظ أو الشطرنج أو الكوتشينة.

جلسة سمر مع الأسرة

الحرص على قضاء وقت ممتع مع العائلة، سيساعد ذلك على تقوية العلاقة بين كل المتحدثين كما يستمتع الجميع بالتواصل الاجتماعي.

ممارسة التمارين الرياضية معًا

ممارسة التمارين الرياضية مفيدة، لذا اجعليها ضمن الأنشطة اليومية بالمنزل التي تشاركينها مع صغارك.

المشاركة في أعمال المنزل

من الأمور التي تساعد على زيادة الروابط الأسرية المشاركة بين أفراد الأسرة في أعمال المنزل المختلفة.