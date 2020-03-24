"قومى المرأة" يهنىء المستشارة أمل عمار لإنتدابها مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى المستشارة أمل عمار عضوة المجلس لإنتدابها مساعداً لوزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذلك ضمن حركة التغيرات الهامة التي قام بها المستشار عمر مروان، وزير العدل، لعدد من مساعديه، شملت 7 مساعدين، بينهم الكسب غير المشروع وحقوق الإنسان وأبنية المحاكم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها بالمستشارة أمل عمار، مشيرة أنها من النماذج النسائية المشرفة وعظيمة من عظيمات مصر التى حققت العديد من النجاحات داخل مصر وخارجها، والتى استطاعت أن تترك بصمة وأثر في كل منصب تولته، متمنية لها مزيد من التوفيق والنجاح، وأن يعينها الله على مزيد من الدعم للمرأة وتمكينها من خلال منصبها الجديد.

وتتوجه الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل السابق، على شراكتها الدائمة مع المجلس وعلى الجهود التى قام بها قطاع حقوق الإنسان فى عهدها خاصة فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية وتوفير وسائل المساعدة القانونية لها من خال المكاتب المنتشرة في معظم محاكم الاسرة على مستوى محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن المستشارة أمل عمار، تقلدت العديد من المناصب القضائية كان آخرها رئيس استئناف بمحكمة استئناف قنا، كما انتخبت نائب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام ٢٠١٩، هذا وحصلت مصر على هذا المنصب لأول مرة عام ٢٠١٨ عقب تصديق مصر على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد عام ٢٠١٧، وقد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب منذ 2019.