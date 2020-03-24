منها المحفظة ومناشف اليد.. 15 شيئا نستخدمها يوميا تنقل الفيروسات: نظفها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تنتشر الكثير من الجراثيم والفيروسات في المنزل، عن طريق لمس بعض الأشياء التي تبدو عادية ونستخدمها يوميا، ولكنها في الحقيقة تساعد بشكل كبير في انتقال الفيروسات.

وبعد انتشار فيروس كورونا المعروف علميًا باسم "كوفيد 19"، في العديد من البلدان، يجب الحرص على تجنب لمس هذه الأشياء وتعقيمها جيدا.

وبحسب ما ذكره موقع webmd""، نقدم لكم مجموعة من الأشياء التي نلمسها يوميًا دون الانتباه أنها تنقل لنا الفيروسات والجراثيم وتضر بصحتنا.

- صندوق القمامة:

الحرص على ألا تضع أصابعك داخلها، حتى إذا كنت ترغب في إسقاط شيء بداخلها، ولا تحاول أيضا سحب شيء منها، لأنه قد تنقل إليك الجراثيم والبكتريا.

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- مناشف اليد:

من أكثر الأشياء التي تتعرض للاتساخ في المطبخ، بسبب لمسها عند طهي الطعام، لذا فإنها وسيلة لوصول البكتريا للطعام؛ لذلك عليك غسلها باستمرار، وغسل يديك قبل استخدامها ثم مرة أخرى أثناء الطهي.

- لوحة مفاتيح الكمبيوتر

من المحتمل أن البكتيريا التي تعيش على بشرتنا وأظافرنا وأيدينا تنتقل إلى لوحة المفاتيح، إذ إن عند تناول الطعام يسقط بعض قطع الخبز عليه، لذا يجب عليك تنظيفها باستخدام الكحول.

- المحفظة

أنت تضع يدك فيها معظم الوقت لجلب النقود، ولكن نادرا ما تقوم بتنظيفها فهناك الكثير من البكتريا التي تعيش بداخلها، بالإضافة إلى وضعها في أماكن مختلفة على الطاولة، وفي السيارة وغيرها من الأماكن.

لذا يفضل تنظيفها باستخدام مناديل معقمة مضادة للبكتريا.

- أزرار الطباعة

يمكن استخدام أزرار الطباعة أن تنقل الجراثيم، لأن نادرا ما يفكر البعض في تنظيفها، لذل يجب بعد استخدامها غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

- المكنسة الكهربائية

يمكن أن تنقل المكنسة الفيروسات، إذ إن الغبار الذي ينبعث عند استخدامها لتنظيف السجاد، يرسل الكثير من الفيروسات والبكتريا إلى الجهاز التنفسي للإنسان.

- ماكينة ATM

من المهم أن تغسل يديك جيدا بالماء والصابون بعد استخدامها، للقضاء على الجراثيم والبكتريا التي يمكن أن تنتقل أثناء لمس أزرار الماكينة من شخص لآخر.

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- عربة التسوق

توضع عربة التسوق في السوبر ماركت في الخارج ويستخدمها أكثر من شخص، لذا يمكن انتقال الفيروسات من خلالها عند استخدامها، لذلك يفضل قبل استخدامها تعقيمها بمناديل مضادة للجراثيم.

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- الهاتف المحمول

يحتوي الهاتف الذي يرافقك في كل مكان على الفيروسات التي تنتقل إلى الأيدي، التي تسبب الإسهال، تشنجات المعدة، لذا ينصح بتطهير الهواتف باستخدام الماء والصابون وتجفيفها بالمناديل الورقية.

- أزرار الأسانسير

يمكن لأزرار الأسانسير أن تنقل الفيروسات، لأن يستخدمها الكثير من الأشخاص يوميا لذا ينصح بغسل اليدين جيدا بمطهر كحولي بعد استخدامه.

- النقود

تعتبر النقود من أكثر الأشياء التي تساعد في انتشار الفيروسات، لذا يجب الحرص على غسل اليدين مباشرة بعد لمس أي عملة ورقية للحماية من الفيروسات.

- الريموت

يحتوي ريموت التلفزيون على الكثير من الجراثيم، التي تنتقل للأيدي عند لمس الريموت لأكثر من شخص من أفراد الأسرة، لذلك يجب غسل الأيدي بعد لمسه، وتطهيره ببعض المناديل المعقمة تجنبا لانتشار العدوي.

-لوحة قيادة السيارة

تعتبر لوحة قيادة السيارة من أكثر الأشياء عرضة للجراثيم، لأن يمكن أن يلمسها الكثير من الأشخاص دون وعي أنها تسبب في انتشار الكثير من الفيروسات.

لذا من الأفضل تنظفيها جيدا قبل الاستخدام بمناديل معقمة.

-إسفنجة المطبخ

تعتبر إسفنجة المطبخ من أكثر الأشياء عرضة لنمو الجراثيم والبكتريا بها، لذلك يجب إدخال الإسفنجة وهي رطبة في الميكروويف، أو وضعها داخل غسالة الأطباق دورة طويلة أكثر سخونة للتخلص من هذه الجراثيم.

- حوض المطبخ

إسقاط بعض بقايا الأطعمة في حوض المطبخ من الأشياء الضارة التي تسبب انتقال الجراثيم، حيث أنها تبدأ في خلق أرض خصبة للبكتريا والجراثيم.

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