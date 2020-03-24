هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد الشفاء منه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يدور سؤال في ذهن الكثير، حول هل يمكن أن يعود الفيروس مرة أخرى بعد شفاء المصاب منه؟

يجيب على السؤال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، قائلًا لـ"الخليج 365"، إنه عند الإصابة بالفيروس يتم تكوين أجسام مضادة منه تمنع الإصابة مرة أخرى به، إلا إذا تحوّر، بمعنى أنه يغير من شكله ومحتواه الجيني، وإذا تمت الإصابة به مرة أخرى، تظهر نفس الأعراض:

1- ارتفاع درجة الحرارة .

2- الصداع.

3- السعال الجاف.

4- التهاب الحلق.

5- مشاكل في الجهاز التنفسي.

6- الإجهاد والإرهاق الشديد.

7- صعوبة في التنفس.

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وأوضح استشاري المناعة أنه لا يوجد أي طريقة للوقاية لمنع عودة الإصابة مرة أخرى، بعد الاستشفاء منه.

طرق انتقال العدوى

- اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮذاذ اﻟﻤﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ أﺛﻨﺎء السعال أو اﻟﻌﻄﺲ.

- اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ عبر ﻟﻤﺲ الأسطح والأدوات اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻤﺲ اﻟﻔﻢ أو الأنف أو اﻟﻌﻴﻦ.

- الاتصال المباشر مع المصابين.

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- ﺗﻨﺎول الأطعمة دون ﻃﻬﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺒﻴﺾ.

- مشاركة أدوات الطعام والشراب (قنينة الماء، الملعقة، السندويش.

- الاتصال غير المحمي مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية.

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كيفية الوقاية عدوى فيروس كورونا

في سياق منع انتشار مرض كوفيد-19, يجب عليك التأكد من غسل يديك في الأوقات التالية:

ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم

قبل وبعد تناول الطعام

ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻌﺎل أو اﻟﻌﻄﺲ

قبل وبعد العناية بشخص مريض

بعد استخدام المرحاض

عندما تكون الأيدي متسخة

بعد التعامل مع الحيوانات أو فضلات الحيوانات

بعد ملامسة الأسطح الملوثة والأشياء التي تتشاركها مع رفاقك

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