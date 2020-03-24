 أنتخة وتريكو وقعدة كتاكيت.. ماذا يفعل الرجال وقت الحظر؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

عادة ما يقضي الرجل معظم وقته في العمل أو على القهوة أو في الصالات الرياضية أو غيرها من الأمور اليومية المعتادة، قبل العودة إلى المنزل، لكن هذه العادات تغيّرت مع تفشي فيروس كورونا المعروف علميا باسم "كوفيد 19"، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وبات من الضروري بقاء جميع أفراد الأسرة في المنزل بعد تخفيض أعداد العاملين ومنح إجازات استثنائية، وأيضًا مع فرض حظر التجوال اليوم والقرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة.

وهو ما ظهر نتيجته على البيوت المصرية؛ فتصدر هاشتاج "صورتك في الصالة" جروب traveller experience، بـ"فيسبوك" المعني بأمور السفر، لأن السفر معطلًا. وأصبح الهاشتاج الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الشباب بشكل فكاهي وطريف على الهاشتاج ونشروا صورًا لهم توضح القيام بأعمال المنزل، وخلال الألبوم المرفق بالأعلى نستعرض لكم هذه الصورة الطريفة.

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يقول مؤمن عواد: "إمبارح دخلنا المطبخ، النهارده نعمل شنط تريكو بقا"، أما أحمد صلاح: "أدى أخرة القعدة في البيت، بقيت بقعد مع الكتاكيت بدل القهاوي"، ويقول البحيري "دي صورة ليا وأنا بعلم مراتي إزاي تفرط البسلة.. شوف سبحان الله كيف تتساقط الحبات من يدي سبحان الله".

ونشر فادي خيري صورة له أثناء انشغاله في عمل مفرش تريكو معلقا: "علشان لما نترفد من الشغل نلاقي حاجة نعملها"، كما شارك إسلام مصطفى صورته مرتديا زيا يشبه الشخصية الكارتونية شلبي المخوفاتي معلقا "كل المخوفتية تستعد".

غير أن طارق زياد يقول: "أنا مش بس ضد شغل الستات أنا ضد شغل الرجالة كمان، مفيش أحسن من الأنتخة وقعدة البيت والفسح والقراء وسماع المزيكا والتلفزيون".

ويقول محمود جميل: "خلصنا المواعين امبارح، نعمل العشا بقي النهاردة"، وإسلام تهامي: "احنا بنضيع لما أقوم أعمل كيكة"، وأسامة عبد الحميد: "قعدة البيت وحشة يا اختشي".

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