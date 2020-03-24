ساتان وبراندات عالمية.. 10 فنانات خطفن الأنظار بـ"البيجامة" (صور)

بـ"بيجامة" فاتحة اللون وفضفاضة، دعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالبقاء في بيوتهم، في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

الإطلالة المنزلية للفنانة اللبنانية، تميزت بأنها مزينة برسومات صغيرة سوداء اللون، وبأكمام طويلة، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، معلقة باللغتين العربية والإنجليزية: "خليك بالبيت.. كورونا"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة.

ولم تكن "الزغبي"، هي الفنانة الوحيدة التي فاجئت جمهورها بارتداء "البيجامة"، حيث سبقها العديد من الفنانات والمشاهير في مصر والعالم، ويرصد "هن" أبرزهن، خلال الفقرات التالية:

مي عمر

بـ"بيجامة" خضراء اللون، أطلت الفنانة مي عمر، في فبراير الماضي، عبر "إنستجرام"، والتي تميزت بأنها مزينة بنقوش ملونة، فضلا عن أنها فضفاضة وطويلة، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "بسيط"، خلال جلوسها في المنزل، عقب انتهاء من التصوير على مدار 28 ساعة.

بوسي

بـ"بيجاما" فاتحة من "الساتان"، ظهرت المطربة الشعبية بوسي، خلال تجسيد شخصية "ياسمين"، في مسلسل "الديفا"، مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بتلك الأزياء.

بيلي إيليش

على السجادة الحمراء بفعاليات حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، لفتت الفنانة الأمريكية بيلي إيليش، الأنظار إليها بـ"بيجامة" عبارة عن بنطلون فضفاض، وسترة واسعة، فاتحتين اللون، من دار الأزياء "شانيل"، بالإضافة إلى شعر أخضر، وأظافر صناعية سوداء وطويلة.

غادة عادل

أثارت الفنانة غادة عادل الجدل، بظهورها بـ"بيجامة" صفراء، ومكياج هادئ، وتركت شعرها منسدلًا، بالتزامن مع إعلان انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 20 عامًا.

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إليسا

في العام الماضي، ارتدت الفنانة اللبنانية إليسا، بيجامة زرقاء، خلال جلوسها مع صديقها المقرب "النجار"، قبل عدة أيام، داخل سيارة ليموزين، أثناء تجولهما بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ياسمين رئيس

شهدت ثاني أيام مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ14، في ديسمير 2017، ظهور ياسمين رئيس بـ"بيجاما" فاتحة ومنفوشة.

نادين نجيم

ظهرت الفنانة وملكة جمال لبنان سابقًا نادين نجيم، بـ"بيجاما" زرقاء، مزينة بنقوش أزهار وأغصان أشجار متعددة الألوان، خلال حضورها المهرجان نفسه في 2017.

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي، صورًا لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال مشاركتها مع عدد من الفنانات من بينهم الفنانة غادة عادل، والفنانة كندة علوش، والفنانة هند صبري، في افتتاح المجموعة الجديدة لعلامة مجوهرات شهيرة، منذ عامين.

فيكتوريا بيكهام

ظهرت عارضة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام، ببيجامة نوم من الحرير الأحمر، بقيمة 1500 جنيه إسترليني، خلال تجولها منذ عامين، بحسب "ديلي ميل".

وتعرف موضة ارتداء "بيجامات" في المناسبات المختلفة بـ"Pyjama Parties" التي انتشرت بين نجمات هوليوود في 2017، واتبعتها العديد من الفنانات العربيات على مدار ثلاث سنوات.