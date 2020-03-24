بعد حديث رئيس الوزراء.. 7 إجراءات احترازية لحماية البيوت من كورونا

العديد من القرارات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في ظل تزايد عدد الحالات المصابة، مؤكدا على الوصول لهذه الحالة، لعدم اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر.

وفيما يلي، 7 إجراءات احترازية ووقائية، يجب اتباعها لحماية المنزل من دخول فيروس كورونا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية CDC.

تنظيف اليدين بالمطهر أو الماء والصابون

تنظيف اليدين جيداً بانتظام، باستخدام مطهر كحولي لليدين أو بغسلهما جيدا بالماء والصابون، من خلال تغلل الصابون لجميع جوانب الكفين، لقتل الفيروسات التي قد تكون على يديك.

"الزم حدودك".. البقاء على بعد مسافة مناسبة من المرضى

احتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد، بين أي شخص يعطس في المنزل، لأنه تتناثر من أنفه أو فمه قُطيرات سائلة صغيرة قد تحتوي على الفيروس.

تجنب لمس الوجه

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حيق أن اليدين تلمس العديد من الأسطح، ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، و تنقل العدوى إلى العينين أو الأنف أو الفم.

إنشاء قائمة جهات اتصال للطوارئ

إنشاء قائمة بجهات الاتصال في حالات الطوارئ للعائلة والأصدقاء والجيران، وسائقي سيارات النقل، ومقدمي الرعاية الصحية والمعلمين وأرباب العمل وقسم الصحة العامة المحلي وموارد المجتمع الأخرى.

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تعقيم المنزل يوميا

يجب تعقيم الأسطح والأثاث ومسكات الأبواب وتعقيم الحمامات وأدوات الطهي يوميا، باستخدام معقم يحتوي على نسبة عالية من الكلور.

ويمكن تحضيره منزليا، من خلال خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، و1 لتر من الماء، و50 ملي (مقدار فنجان قهوة من الكلوركس التجاري في المحلات).

غسيل ملابس بطريقة صحيحة

تعيش كورونا على الأقمشة والقطن مدة 48 ساعة، لذلك يجب غسل ملابسنا يومياً وتخصيص مكان لسلة الغسيل من أجل وضع الملابس المتسخة داخلها، والحرص على أن تكون هذه السلّة بعيدة عن حركتنا اليومية ولا تنسوا تنظيف الغسالة ومسحها جيداً بعد كل غسلة.

الطريقة المثالية لغسيل الملابس وتطهيرها جيدا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ممثلة في الخطوات التالية:-

ارتداء قفازات يمكن التخلص منها.

- غسل البدين بالماء والصابون بمجرد إزالة القفازات.

- لا تهز الغسيل المتسخ.

- غسيل الملابس حسب تعليمات الشركة الصانعة.- استخدام الماء الدافئ.

- يمكن غسل الملابس المتسخة الخاصة بشخص مريض بمفردها، بعيدا عن ملابس بقية الأسرة.

حدد منظمات المساعدة في مجتمع

كيجب إنشاء قائمة بالمنظمات المحلية التي يمكنك أنت وأسرتك الاتصال بها في حالة احتياجك إلى الوصول إلى المعلومات وخدمات الرعاية الصحية والدعم والموارد، وضع في اعتبارك تضمين المنظمات التي تقدم خدمات الصحة النفسية أو المشورة والطعام والإمدادات الأخرى.