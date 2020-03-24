الامارات | طريقة للوقاية من فيروس كورونا.. بوصفة طبيبة روسية

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة للوقاية من فيروس كورونا.. بوصفة طبيبة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت طبيبة روسية عن طريقة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال غسل الأنف بالصابون.

وقالت الدكتورة لاريسا أليكسييفا، إن غسل الأنف بالصابون يمنع انتشار الفيروسات على الغشاء المخاطي للبلعوم الأنفي، وهي طريقة قديمة كانت تستخدم في العهد السوفييتي أيضاً للوقاية من الأمراض الفيروسية، بحسب ما أوضحت في حديث لصحيفة «فيتشيرنايا موسكفا»، ونقله موقع موقع «روسيا اليوم».

وأضافت أليكسييفا أن المواد القلوية في الصابون لا تسمح بالتصاق الفيروسات بالغشاء المخاطي، مشيرة إلى أن صابون الغسيل فعال جداً في هذا المجال.

Advertisements

وذكرت أن الإفراط في استخدام الصابون في الغسل يؤدي إلى إضعاف مناعة الجلد وخلل في توازن مستوى حموضته (توازن рН) ويسبب جفافه أيضاً: «ومن أجل تجنب هذه السلبيات، يجب بعد غسل الأنف استخدام زيوت عطرية مثل زيت النعناع أو زيت القرفة أو القرنفل، لأنها مضادة للالتهابات وتساعد على مكافحة الأمراض. وعند عدم توفر مثل هذه الزيوت، يمكن استخدام زيت الزيتون، أو كريم الأطفال».

وشددت الطبيبة على أهمية غسل اليدين حتى المرفقين وكذلك الوجه والرقبة والأنف، مع ترك الصابون عليها مدة 2-3 دقائق ومن ثم غسلها بالماء الدافئ. وتنصح الدكتورة جميع العاملين في المكاتب بالشيء ذاته، إذ يمكنهم تنظيف الغشاء المخاطي للأنف بإدخال إصبع أو بأخذ ماء بالصابون في راحة اليد واستنشاقه قليلاً، ومن ثم تنظيف الأنف.

وأشارت إلى أنه للوقاية من العدوى الفيروسية، يجب قبل كل شيء الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين.