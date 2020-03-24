تعرفي على أجمل عطور ديور النسائية الخلابة

دائماً ما تبهرنا ديور بعطورها النسائية الخلابة والمناسبة لجميع الأعمار والمناسبات والمواسم. فإذا كنت تبحثين حالياً عن عطر جديد يناسب الموسم ويليق بك بحسب الروائح المفضلة لديك، جربي الخيارات التالية التي ننصح بها بقوة من ديور.

عطور ديور بروائح الزهور:

من أكثر العطور شهرة لدى ديور وغيره أيضاً هي بروائح الزهور والورود المختلفة، وهذا لأن كل امرأة وبدون استثناء تحب هذه الروائح الكلاسيكية والأنثوية المليئة بالجاذبية. إذا كنت تفضلين روائح زهور أكثر من أي شيء آخر، وتريدين اعتماد صيحة العطور الكلاسيكية المحبوبة، جربي العطر من ديور Dior Miss Dior Eau De Parfum، أو العطر من ديور Dior Diorissimo Eau De Parfum.

عطور ديور بروائح الفاكهة:

في بعض الأحيان، تختلط العطور بروائح الزهور مع مجموعة من الفاكهة اللذيذة للأكل وللشم أيضاً. في هذه الحالة، نضيف الفاكهة إلى عطرك لمسة أنثوية مختلفة عن المعتاد وتمزج بين العطر الكلاسيكي وذلك العصري، كما أنها تناسب فصل الربيع القادم قريباً. جربي العطر من ديور Dior J’Adore Eau De Parfum، أو العطر من ديور Dior Pure Poison Eau De Parfum.

عطور ديور بروائح منعشة:

إذا كنت تريدين تجربة شيء مختلف وعصري وجريء أكثر يناسب فصل الربيع ويجعلك تتميزين عن غيرك، جربي العطور المنعشة بروائح مختلفة مثل العود والقهوة والفانيلا. هذه الروائح هي الأجمل لإكمال إطلالتك المثيرة والمليئة بالجاذبية والمتعة. جربي العطر من ديور Dior Addict Eau De Parfum، أو العطر من ديور Dior Poison Extrait De Parfum لإضافة هذه اللمسة السحرية.

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