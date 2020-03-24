"البزازة" بمليون جنيه.. شركة تصنع أدوات الأطفال من الذهب والماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تبذل الأمهات مجهودًا كبيرًا في البحث عن غرف وإكسسوارات وملابس أطفالهن المميزة، وتحاول الشركات أن تقدم كل ما يخص الأطفال حديثي الولادة بشكل جديد وجذاب، غالبًا ما تكون مستوحاة من عالم الأفلام الكرتونية.

أحيانًا يبتعد الأمهات عن هذا النوع من الديكورات الكرتونية، ويبحثون عن الأشياء الفخمة والباهظة بدءًا من السرير وزجاجات اللبن إلى التيتينا (البزازة).

هذا النوع من الإكسسوارات باهظة الثمن، تصممه شركة إسبانية تدعى "Suommo" منذ عشر سنوات بحسب ما أوضح موقع "odditycentral".

الشركة بدأت في عام 2010 من قبل Ximo Talamantes، مصمم إسباني يمتلك 20 عامًا من الخبرة في تصميم ديكورات المنازل الداخلية الفاخرة.

الشركة الحديثة استطاعت إثبات نفسها بسرعة في السوق التجارية، كعلامة فاخرة رائدة منتجات الأطفال في العالم.

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وأطلقت الشركة عددا من منتجات الأطفال مختلفة عن الخيارات الموجودة في السوق، فمثلًا: سرير Dodo Bassinet Solid Gold ، بسعر 12 مليون يورو، وزجاجة لبن للطفل الرضيع مستوحاة من الدمية الروسية، بسعر 272 ألف دولار أي ما يزيد عن 3 ملايين مصري.

كما تقدم الشركة منتجات أخرى للأطفال تتم صناعتها بالطلب، مثل سرير أطفال بقيمة 60.000 يورو، أي أكثر من مليون جنيه، ودرج خزانة بقيمة 68000 يورو، أي ما يزيد عن مليون جنيه.

لكن أفخم شيء يمكنك شرائه من متجر Suommo وهو مجموعة من اللهايات "التيتينا"، وتوصف بأنها الأغلى في العالم، بسعر 100000 يورو أكثر من "مليون و700 ألف جنيه مصري".

وللشركة ثلاثة إصدارات من هذه اللهايات، مصنوعة من الماس والذهب الخالص، أو الماس والذهب الأبيض، أو الماس والذهب الوردي.

وتقدم الشركة بعض المنتجات بأسعار أقل ليلًا لمن لا يستطيع شراء الأغراض المصنوعة من الذهب الخالص، مثل سرير أطفال بسعر 10000 يورو (170 ألف جنيه مصري).