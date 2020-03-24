لا تغفلها.. 9 خطوات عليك اتباعها عند العودة إلى المنزل للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها بعد العودة إلى المنزل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

- خلع الحذاء خارج المنزل

يمكن للأحذية أيضا أن تنقل فيروس كورونا، لذلك يفضل خلعها عند الباب وعدم الدخول بها إلى غرف المنزل، حيث إن فيروس كورونا يسقط على الأرض وقاعدة الأحذية تعتبر مركزا للتلوث.

ولتجنب العدوي يجب رش الحذاء بالكحول وتركه في الشمس يجف ثم إدخاله.

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة غسل اليدين بمجرد العودة من المنزل، ما بين الأصابع وظهر اليدين، حول الأظافر لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

- غسل الوجه بالماء والصابون

يجب غسل الوجه بالماء والصابون بعد العودة من المنزل، حيث إن الصابون يساعد على تطهير الوجه من أي فيروسات التي تنتقل عن طريق لمس الأيدي للوجه.

- التخلص من الكمامات والقفازات بطريقة آمنة بعد انتزعها

يجب الحرص على نزع القناع من الخلف دون لمس مقدمته، والقفازات أيضا والتخلص منهم عن طريق إلقائهم في كيس مغلق وغسل اليدين مباشرة بمطهر كحولي.

- غسل المعلبات بالماء والصابون

يفضل غسل المعلبات بالماء الدافئ والخل، قبل البدء في وضع الأطعمة بها لتطهيرها من البكتريا.

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وغسل الخضروات والفواكه أيضا جيدًا بالماء والصابون قبل تناولها.

- تنظيف وتطهير الهواتف باستمرار

ضرورة تنظيف وتطهير الهواتف، إذ إنها من أكثر الأشياء التي يستخدمها الإنسان في كل مكان حتى في المرحاض، وبالتالي يصبح عرضة للجراثيم والفيروسات.

لذا من الأفضل تنظيفه جيدا يوميا، لمنع انتقال البكتريا التي توجد في الحمام إلى الأذن، باستخدام مناديل الكحول ومسح الشاشة وباقي الأجزاء.

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- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها

تعتبر أسطح المكاتب والترابيزات، ومقابض الأبواب من أكثر الأشياء التي تساعد على خلق بيئة خصبة لنمو البكتريا والجراثيم، نتيجة لملامستها باستمرار، فتتجمع الأوساخ عليها بسهولة.

لذا يجب تنظيفها بانتظام باستخدام قطعة قماش عليها الخل الأبيض، ثم مسح جميع الأسطح للتخلص من الجراثيم.

- خلع الملابس ووضعها جانبا، وغسلها منفصلة بدرجة حرارة 60-70 درجة مئوية

تجنب ترك الملابس التي ترتديها بشكل يومي تتراكم، بل يجب خلعها عند الدخول للمنزل، ثم غسلها على الفور على درجة حرارة 60-70 درجة مئوية، للتخلص من أي فيروسات أو جراثيم لتجنب عدوي كورونا.

-غسل الخضروات والفاكهة بالماء والخل، ثم تجفيفها

يمكن أن تعيش الفيروسات أيضا على الفاكهة والخضروات، لذلك يجب غسلها جيدا بالماء والخل وتجفيفها جيدا قبل تناولها، لتجنب الإصابة بعدوي كورونا.

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