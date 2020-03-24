بالبيجامة.. نوال الزغبي تدعو الجمهور إلى التزام المنزل: خليكو في البيت

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة ظهرت خلالها في المنزل، داعية جمهورها بالبقاء في البيت، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

وظهرت "الزغبي" بـ"بيجامة" فاتحة اللون وفضفاضة، مزينة برسومات صغيرة سوداء اللون، وبأكمام طويلة، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، معلقة باللغتين العربية والإنجليزية: "خليك بالبيت.. كورونا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 33 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر يا نوال"، و"ملكة جمال لبنان" و"برافو عليكي يا فنانة".

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