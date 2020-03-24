هل القرنفل مميت لكورونا؟.. طبيبة ترد على دعوة "اجعله في فمك"

"القرنفل مميت للكورونا.. أجعله في فمك دائما"، تلك الكلمات المقتضبة جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية، وسط دعوات بانتشار تلك المعلومة "مجهولة المصدر"، زعما بأنها "علاج سحري" لـ فيروس كورونا المستجد.
الدكتورة إيمان بحيري، متخصصة في علم الميكروبات ومكافحة انتشار العدوى، علقت على ذلك المنشور، ووصفته بغير العلمي، مشيرة خلال حديثها لـ "هن" إلى عدم وجود تجارب معملية تثبت فعالية جميع التوابل في علاج كورونا، متابعة: "ملوش أي علاقة، الفيروس بيصيب الجهاز التنفسي، وبيؤثر على المناعة، وبيخليها غشيمة، تكسر الرئة بدل الفيروس".
وعن فوائد القرنفل، أوضحت "بحيري"، إنه له يمكن استعماله كمطهر للفم، أومسكن للألم والكحة، "بس مفيش دراسة خالص بتقول تأثيره على الكورونا"، مطالبة بتحري الدقة في نقل المعلومات، في ظل الرعب المسيطر على العالم بسبب كورونا.
ما هو فيروس كورونا؟
هو الفيروس المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.
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