8 اتجاهات ربيعية ستعتمدها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "الأناقة المصقولة" هي الكلمات التي تتبادر إلى الذهن على الفور عندما نتأمل أسلوب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، وفي حين أن خزانة ملابسها يطغى عليها الجانب الكلاسيكي، فليس هناك شك في أن كيت تحب تجربة بعض القطع المواكبة للموضة.

الآن وبحلول الربيع، هناك العديد من الاتجاهات الشائعة التي نتوقع أن ترتديها الدوقة من طبعة البولكا دوت إلى الأحذية ذات الكعب العالي وقطع الخياطة الراقية.

ومع ميلها لدمج قطع المصممين مع اختيارات بأسعار معقولة، يمكنك بسهولة تسوق هذه الاتجاهات المعتمدة من كيت ميدلتون بغض النظر عن ميزانيتك، فيما يلي أبرز الاتجاهات الأنيقة من مدرجات ربيع وصيف 2020 والتي نتوقع أن ترتديها كيت هذا الموسم.

قطع الخياطة الراقية

تتمتع البدلات الأنيقة والقطع المنفصلة ذات الخياطة الراقية بشعبية واسعة على مدرجات ربيع 2020 لأشهر المصممين من فيكتوريا بيكهام إلى ماكس مارا، حيث حصلت هذه القطع الكلاسيكية الأنيقة على تحديث عصري، وقد رأينا بالفعل كيت تحتضن بناطيل بخياطة راقية وسترات بلايزر منحوتة بشكل جميل في الماضي، لذلك نحن على يقين من أنها ستسرع في اعتماد بعض الخيارات الدارجة التي رأيناها على المدرجات.

طبعة البولكا دوت

أصبحت طبعة البولكا دوت جزءا من أسلوب كيت ميدلتون، ونحن متأكدون من احتضانها للكثيرمن القطع المطبعة بهذه الطبعة هذا الموسم، وقد شوهدت الطبعة الكلاسيكية على كل مدرج رئيس بجميع الألوان والأحجام والأنماط، ويمكننا أن نرى كيت ترتدي هذا الفستان المذهل من اليساندرا ريتش، والذي يبدو وكأنه مصنوع من أجلها خصيصا.

أحذية اللوفر بالكعب المكتنز

لطالما كانت أحذية اللوفر ذات الكعب المكتنز شائعة بين أفراد العائلة المالكة، وبينما تميل كيت إلى تفضيل الكعوب المدببة البسيطة، نتوقع أن تجرب هذا الأسلوب من أحذية اللوفر والمتاح في خيارات واسعة وأنيقة.

الأكمام المنتفخة

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برزت الكثير من الأكمام المنتفخة على المدرجات هذا الموسم، وذلك في عدد كبير من الأنماط الناعمة التي تناسب كل مناسبة من اجتماعات العمل إلى الحفلات، ودوقة كامبريدج هي بالفعل من المعجبين بهذا الاتجاه من الأكمام المرحة والمصقولة، ونتوقع أن نراها في الكثير من البلوزات والفساتين ذات الأكمام المنتفخة بجميع الألوان والأقمشة.

المعطف المربوط

تبدو السترات والمعاطف والبلايزر المربوطة بالحزام لموسم الربيع وكأنها مصنوعة عمليا من أجل كيت ميدلتون، وليس هناك شك في أن كيت من المعجبين بالقطع المربوطة، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتها وهي ترتدي بعض الصور الظلية الأكثر أناقة لهذا الموسم.

الياقات الفينتاج

من المحتمل أن تقع كيت في حب الياقات الجميلة المستوحاة من طراز الفينتاج والتي ظهرت على مختلف مردجات ربيع 2020 من غاني وشانيل إلى توري بوش وغيرها، و لقد رأينا بالفعل الدوقة وهي ترتدي قطعا بالياقات المكشكشة وخطوط العنق المستوحاة من العصر الفيكتوري.

الأحمر الجريء

سبق أن تألقت كيت بأزياء كاملة في ظل الأحمر المشرق والجريء، لذلك الآن بعد أن أصبح اللون النابض بالحياة من أبرز اتجاهات الألوان لموسم الربيع/ الصيف ، نتوقع أن ترتديه الدوقة في العديد من المناسبات.

حقائب الرافية

في حين أن حقائب الراقية قد لا تكون الاتجاه الأول للحقائب الذي نتوقع رؤيته على الدوقة، فإن الحقائب الطبيعية لهذا الموسم تأتي في صورة ظلية متطورة بتفاصيل دقيقة، وهو أمر قد تختار كيت ارتداءه في الأحداث التي تتطلب إطلالات كاجوال مريحة مثل بطولة بطولة ويمبلدون للتنس.