موديلات الفساتين بأكمام منفوخة موضة ربيع وصيف 2020

لم تخلو منصات العروضات من أجمل الفساتين المصممة بأكمام منفوخة Puffy sleeves dresses ، ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ما يعني أنها ستكون نجمة الموسم بلا منازع.جمعت لكِ موديلات منوعة من الصيحة الأبرز في ربيع 2020 وتخبرك بالموديل الذي طولك.

فساتين قصيرة بأكمام منفوخة موضة 2020

تعتبر الفساتين القصيرة منفوخة الكمين المغطاة بأنماط الورود التيار الأبرز في ربيع 2020 حيث رأينا أجمل التصاميم على منصات عروض MSGM وآنا سوي Anna Sui كما أحببنا الفستان ذي الطبعات الناعمة من توقيع ماركة أليس + أوليفيا Alice + Olivia، تناسب هذه الفساتين قصيرات القامة حيث تساعد قصاتها القصيرة التي تكشف الركبة في إبراز طول القامة، ننصحك بتنسيقها مع حذاء مدبب أو صندال بلاتفورم بإحدى نغمات البيج الفاتحة Nude Sandals.

فساتين بخصر عالي موضة ربيع 2020

ركزت أسماء بارزة في عالم الموضة على الفساتين عالية الخصر، قدمت دار جيامباتيستا فالي Giambattista Valli فستان أبيض طويل مطبع بنقاط البولكا الصغيرة، كما لفتنا الفستان الأصفر من مجموعة إميليا ويكستيد Emilia Wickstead، تبني هذه الصيحة في حال كنتِ قصيرة القامة لتزيدي من طول القسم السفلي من الجسم شرط تنسيقها مع حذاء بكعب عالي

فساتين طويلة مطبعة من مجموعات 2020

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انتشرت هذا الموسم موضة الفساتين الطويلة المغطاة بالكامل بالطبعات كما في التصاميم الموقعة من إرديم Erdem وكيت سبيد Kate Spade، يمكنك اعتماد هذه الصيحة فقط في حال كنتِ ممشوقة القامة وعلى القصيرات تجنبها لأن الطبعات المتداخلة وطول الفستان سيطغى على الجسم وسيبدو أقصر مما هو عليه.

فساتين مخططة موضة ربيع 2020

تصدرت موضة الفساتين المخططة المشهد من جديد، أحببنا الفستان الأبيض من توقيع ماركة نون باي نور Noon by Noor والذي تميز أيضًا بالياقة الـ V Neck مما يجعله من القطع المثالية لصاحبات القامة القصيرة، نسقيه مع حقيبة Shopper بحجم متوسط وصندال أبيض أو شفاف.

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