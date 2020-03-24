كيف تتخلص من الكمامة والقفازات؟.. استشاري أمراض جلدية يشرح الطريقة الآمنة

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي لمركز البحوث سابقا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن طرق التخلص من الكمامة الوقائية والقفازات المستخدمة، للحد من فيروس كورونا.

وقال الناظر، كيف نتخلص من الكمامة والقفاز (الجوانتي) بعد استخدامهما بطريقة آمنة ؟".

Advertisements

- أولًا نقوم بتطهيرهما جيدًا بعد الاستعمال بالكحول من الخارج والداخل.

- ثانيا نقوم باستخدام المقص بتقطيعهما اجزاء صغيرة حتي نضمن عدم استخدامهما مرة اخري من قبل اي انسان.

- ثالثًا توضع تلك البقايا في كيس بلاستيك وتوضع في سلة القمامة.