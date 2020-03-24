سهلة التحضير.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

في ظل الخوف من انتشار فيروس كورونا، ومكوث العديد من الأسر المصرية في المنزل، تبحث ربات البيوت عن طرق عمل الأكلات المقدمة في المحلات وعربات الطعام المنتقلة، وعلى رأسها الكبدة الإسكندراني.

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كبدة إسكندراني خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل.

مقادير كبدة إسكندراني

نصف كيلو كبدة شرائح رفيعة

كمون

ثوم

فلفل حار أحمر

فلفل حار أخضر

فلفل رومي

خل

عصير ليمون

زيت

Advertisements

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي

طريقة عمل كبدة إسكندراني

- تقطيع الفلفل وضعيه في المفرمة مع الفلفل الحار، والكمون، والثوم، واليمون، والخل، وقليل من الزيت، مع 2 ملعقة طحينة.

- فرم الخليط مع بعضه حتى يصبح مثل المعجون.

- وضع نصف كمية الكبدة في وعاء، ثم إضافة التتبيلة.

- تحضير طاسة وضعي كمية كبيرة من الزيت، ووضع نصف كمية الكبدة، وتشوحها لمدة 5 دقائق، وهذه الطريقة تحافظ على الكبدة من فقدان المياه التي بداخلها.

- تشوح باقي الكبدة على النار حتى تمام النضج.