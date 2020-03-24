الامارات | بالفيديو.. عراقية تحتفل بشفاء زوجها من كورونا.. فرحة لا تسعها الدنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عراقية تحتفل بشفاء زوجها من كورونا.. فرحة لا تسعها الدنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بفرحة لا تسعها الدنيا، احتفلت سيدة عراقية بشفاء زوجها من فيروس كورونا المستجد، في محافظة ميسان العراقية.

وعلى باب مستشفى الصدر التعليمي، نشرت السيدة العراقية البهجة، ووزعت الحلوى على الطاقم الطبي مؤخراً، معربة عن امتنانها للجميع، وهي تتمايل وتشدو بأهازيج الفرح بتعافي زوجها (جواد كاظم) الذي أعرب عن شكره هو الآخر لجميع العاملين في المستشفى.

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وحظي مقطع فيديو فرحة الحاجة العراقية بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر المخرج العراقي فراس السراي الفيديو معلقاً عليه بحسابه بتويتر أول من أمس: «عامرة دياركم ودايمه أفراحكم».

يشار إلى أنه بتعافي هذه الحالة، أعلنت محافظة ميسان (جنوبي العراقي) عن خلوها من إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكانت المحافظة قد شهدت شفاء مصاب آخر، منذ نحو أسبوع، علاوة على حالة وفاة. بينما أعلنت العراق صباح اليوم الثلاثاء عن ست إصابات جديدة بكورونا.