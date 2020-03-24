أشهر عارضات الأزياء يعدن إحياء موضة التسعينات في مختلف المناسبات

لاحظنا في هذا الموسم موضة التسعينات كانت من الأبرز والأكثر سيطرة على منصات العروض وعلى تصاميم الأزياء والاكسسوارات بشكل عام ولطالما تميزت هذه الحقبة بتصاميمها العصرية الشبابية ذات الطابع المتمرد والجريء ومن الواضح أن أكبر المعجبات بهذه الموضة كن عارضات الأزياء العالميات اللواتي اعتمدنها بأساليب لافتة في مختلف المناسبات.

شاهدنا أكثر عارضات الأزياء شهرة وقد اعتمدن موضة التسعينات في مختلف المناسبات بأساليب مميزة للاطلالات الصباحية والاطلالات المسائية أيضاً ومن أبرز سمات موضة التسعينات هي القصّات الاوفر سايز ولاسيما على البليزر، وأيضاً الجينز الأزرق الكلاسيكي ذو الخصر العالي بقصة الأرجل الواسعة وكذلك الشورت البيرمواد ان كان بقصته الضيقة أو الواسعة، وأيضاً الكرديغان القصير والبدلات الرسمية والبناطيل القماشية الخصر العالي مع الكسرات والأرجل الواسعة.

وأكثر عارضات الأزياء اللواتي تميزن بأسلوبهن المستوحى من التسعينات هن كايا جربر Kaia Gerber التي غالباً ما اعتمدت هذه النمط في مشاوريها اليومية، وبيلا حديد Bella Hadid التي طبقت موضة التسعينات بحذافيرها في اطلالاتها اليومية، وكيندال جينير Kendall Jenner التي تعبتر أن هذه الحقبة هي المفضلة بالنسبة لها لتستوحي منها وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة لـ هايلي بولدوين Hailey Baldwin وايملي راتكاوسكي Emily Rtajkawski.

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