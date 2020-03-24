7 نصائح مهمة عند غسيل الملابس للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تشير الإرشادات الرسمية التي أصدرتها لجنة الصحة الوطنية في الصين، إلى أن فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن يعيش إذا تعرض لدرجة حرارة 56 مئوية لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

وأوضحت الدكتورة لي لي الباحثة في الذكاء الإكلينكي والطبية العامة "في الصين، ينصح المنهج التجريبي بغسل الملابس عند درجة حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 30 دقيقة".

ووفقاً للدكتور لي لي، عادة ما تولد مجففات الملابس عند الغسيل على حرارة عالية درجة حرارة تصل إلى 68 درجة مئوية. لذلك، ووفقاً للتوصيات التي قدمها مسؤولو الصحة، فإن 30 دقيقة أو أكثر ستساعد أيضاً في قتل الفيروس، بحسب "24" الإماراتي.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لتجنب التقاط العدوى بفيروس كورونا من الملابس:

1- عند العودة من الخارج، ينصح بخلع كامل الملابس والأحذية وغسلها على الفور.

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2- خصص ملابس محددة للخروج من المنزل عند الضرورة، ولا تستخدم الملابس الرياضية التي يمكن أن ترتديها في المنزل.

3- عزل ملابسك عن ملابس الآخرين في المنزل، لتقليل احتمال نقل العدوى.

4- تجفيف الملابس تحت أشعة الشمس إذا كان الجو صحواً، وعدم تركها لوقت طويل في الهواء الطلق.

5- تجنب إرسال ملابسك إلى محلات غسل الملابس طوال فترة انتشار فيروس كورونا.

6- كوي الملابس بعد تجفيفها يساعد أيضاً في قتل الفيروسات بسبب الحرارة العالية.

7- تشغيل الغسالة على دورة غسيل فارغة وبدرجة حرارة عالية من وقت لآخر.

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