ثعبان ضخم يطرق باب عجوز نحيلة في أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تم العثور على ثعبان أمهق بورمي طوله خمسة أمتار على عتبة منزل امرأة عجوز في منطقة أوكسنفورد بمدينة جولد كوست في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن صائد الثعابين توني هاريسون، الذي تم استدعاؤه إلى منزل العجوز للتعامل مع الثعبان، القول إنه من المحتمل أن يكون هذا الثعبان قد تم استيراده بشكل غير قانوني إلى أستراليا.

وتم استدعاء هاريسون اليوم الإثنين إلى منزل العجوز في أوكسنفورد، حيث كان الثعبان البورمي الذي يبلغ وزنه 80 كيلوجراما ينزلق على عتبة المنزل.

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وقال هاريسون: "هذه السيدة المسنة نحيلة الجسم ردت على (طارق) باب منزلها لتجد أن هناك ثعبانا ممددا على عتبة بابها".

وتفسيرا لوجود الثعبان، قال هاريسون: "أود أن أقول أن شخصا ما كان قد حصل عليه كحيوان أليف لسنوات، وقد دفع به للتو للخروج من حظيرته". وأشار إلى أنه بالرغم من أن الثعبان الكبير كان ثقيل الوزن، فقد تصرف بشكل هادئ، مما سهل الإمساك به.

وذكر هاريسون أن الثعبان، وهو من الغزاة بالنسبة لأستراليا، يمكن أن يشكل تهديدا للحيوانات الأليفة في المنطقة والحياة البرية المحلية.

وبموجب قوانين كوينزلاند، فإن الحد الأقصى لغرامة الاحتفاظ بزواحف محظورة مثل الثعبان البورمي هو 130550 دولارا.