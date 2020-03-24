هل "حبس النفس 10 ثوان" اختبار لتحديد الإصابة بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي :

كثيرون يشعرون بالقلق والخوف من الإصابة بفيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد 19، خصوصا الذين يعانون من الإنفلونزا العادية.

وذكر موقع " cnet"، أن هناك بعض الخرافات التي تنتشر يومًا بعد يومًا حول الفيروس المتفشي، ومنها "حبس النفس لمدة 10 ثوان"، لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابا بـ"كورونا" أم لا.

وانتشر الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تشير إلى إذ كان بإمكانك حبس أنفاسك لمدة 10 ثوان دون الشعور بأنك تلهث للحصول على الهواء أو عدم الإحساس بضيق في صدرك، فعندئذ ليس لديك تليفا رئويا، ومن المحتمل ألا تكون مصابا بفيروس كورونا.

وهو أمر خاطئ لأن هناك الكثيرين ممن يواجهون صعوبة في التنفس، ولديهم تلفا رئويا أو تصلب أنسجة الرئة.

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الخرافة انتشر بشدّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركتها الممثلة الأمريكية ديبرا ميسينغ التي نشرتها على "إنستجرام".

وحبس الأنفاس ليس اختبارا مناسبا في المنزل لتحديد حدوث التليف الرئوي أم لا، ولكن للحصول على التشخيص المناسب ستحتاج إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات التي يجريها الطبيب المختص.

إحنا أقوى من كورونا