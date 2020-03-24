بعد وقف إجراءات امتحانات الإعدادية.. الأمهات: "عايزين أولادنا يتساووا بالنقل"

"محتاجين أولادنا يتساوا بالنقل".. مطالب مشروعة لأمهات طلبة الصف الثالث الإعدادي، خوفًا على أبنائهن من الخروج، لأداء الامتحانات، التي لم تحدد حتى الأن، في ظل انتشار فيروس كورونا.

في البداية تقول نورهان أحمد، والدة طالب بالصف الثالث الإعدادى: "والله حرام تالتة إعدادي، هما مش طلاب برده؟ لازم يكون ليهم حل.. حرام كل المناهج دي وكمان في النهاية هيكون في امتحان" حسب حديثها لـ"هُن".

"ياريت الامتحانات تتلغى ويتم الاكتفاء بعمل مشاريع"، خوفها على ابنتها بالصف الثالث الإعدادي، جعل ولاء دياب، تتمنى إلغاء الامتحانات، والمساواة بين طلاب النقل والشهادات، متابعة: "ياريت الوزير يسمع مطالبنا تأجيل الدراسة كان قرار صائب لكن نزول الطلبة الامتحانات، ممكن يكون خطر عليهم".

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قلق انتاب سهير أحمد، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لجميع المديريات التعليمية، تناشد من خلالها تأجيل أي استعدادات لامتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى المحافظات، حتى عمل اجتماع بين مسؤلين الوزارة، وحسم شأن الصف الثالث الإعدادى، "نتمنى تأجيل الامتحانات لحد ما تخلص أزمة فيروس كورونا، أو يتساوى طلبة الإعدادية مع طلبة النقل".

وزارة التربية والتعليم توقف اتخاذ الإجراءات التنفيذية لامتحانات الاعدادية

وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بوقف اتخاذ الإجراءات التنفيذية لامتحانات الشهادة الإعدادية لحين الرجوع إلى الوزارة.

وقالت الوزارة، في منشور لها، إن القرار يأتي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بشأن تعليمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الوزارة على مصلحة طلاب الصف الثالث الإعدادي.